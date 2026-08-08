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César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, rompió su silencio luego de la denuncia interpuesta por la cantante Naldy Saldaña por presuntos tocamientos indebidos. A través de un comunicado difundido por su abogado, el músico se refirió a su situación y sostuvo que las autoridades deben determinar si existe responsabilidad conforme a la ley.

El pronunciamiento se conoció después de que la directiva del popular grupo de cumbia decidiera apartarlo de sus filas mientras se esclarecen los hechos. El artista señaló que respetará dicha decisión y que responderá ante las autoridades competentes por las acusaciones formuladas en su contra.

Comunicado de César Sánchez tras ser denunciado por Naldy Saldaña.

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César Sánchez lanza polémico comunicado tras ser denunciado por Naldy Saldaña

La radio La Karibeña informó que tuvo acceso al comunicado compartido por el abogado de César Sánchez, documento en el que el exdirector musical se pronunció sobre la denuncia presentada por Naldy Saldaña.

"Toda denuncia que involucre presuntos actos contra la libertad e integridad de las personas debe ser tratada con la máxima seriedad, garantizando el derecho de todas las personas involucradas y observando el debido proceso", señala parte del documento atribuido a la defensa del músico.

En esa misma línea, César Sánchez manifestó que acatará la decisión de La Bella Luz de retirarlo temporalmente de sus actividades. El comunicado sostiene que esta medida permitirá que las investigaciones puedan desarrollarse y que sean las autoridades competentes las encargadas de evaluar los elementos de convicción que se presenten durante el proceso.

César Sánchez pide que las investigaciones se realicen con objetividad

Uno de los principales pedidos realizados por César Sánchez está relacionado con la manera en que debe abordarse públicamente la denuncia de Naldy Saldaña. El músico solicitó que el caso no sea considerado resuelto antes de que las autoridades correspondientes analicen las pruebas y establezcan si existe algún tipo de responsabilidad.

“Las autoridades competentes determinarán, con base en los elementos de convicción que se aporten, la existencia o no de algún tipo de responsabilidad conforme lo establece la ley”, se lee en el comunicado.