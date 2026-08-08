HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, reaparece tras denuncia de Naldy Saldaña con polémico pedido: "Pido respetar la presunción de inocencia"

El exdirector musical de La Bella Luz lanzó un controvertido comunicado desde la clandestinidad y pidió respeto para él en medio de la denuncia que le interpuso Naldy Saldaña por presuntos tocamientos indebidos.

César Sáncez permanece en la clandestinidad tras denuncia de Naldy Saldaña. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
César Sáncez permanece en la clandestinidad tras denuncia de Naldy Saldaña. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Escuchar
Resumen
Compartir

César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, rompió su silencio luego de la denuncia interpuesta por la cantante Naldy Saldaña por presuntos tocamientos indebidos. A través de un comunicado difundido por su abogado, el músico se refirió a su situación y sostuvo que las autoridades deben determinar si existe responsabilidad conforme a la ley.

El pronunciamiento se conoció después de que la directiva del popular grupo de cumbia decidiera apartarlo de sus filas mientras se esclarecen los hechos. El artista señaló que respetará dicha decisión y que responderá ante las autoridades competentes por las acusaciones formuladas en su contra.

Comunicado de César Sánchez tras ser denunciado por Naldy Saldaña.

Comunicado de César Sánchez tras ser denunciado por Naldy Saldaña.

PUEDES VER: Rodrigo González enfurece EN VIVO contra popular conductora de televisión que culpó a Naldy Saldaña por denuncia contra César Sánchez

lr.pe

César Sánchez lanza polémico comunicado tras ser denunciado por Naldy Saldaña

La radio La Karibeña informó que tuvo acceso al comunicado compartido por el abogado de César Sánchez, documento en el que el exdirector musical se pronunció sobre la denuncia presentada por Naldy Saldaña.

"Toda denuncia que involucre presuntos actos contra la libertad e integridad de las personas debe ser tratada con la máxima seriedad, garantizando el derecho de todas las personas involucradas y observando el debido proceso", señala parte del documento atribuido a la defensa del músico.

En esa misma línea, César Sánchez manifestó que acatará la decisión de La Bella Luz de retirarlo temporalmente de sus actividades. El comunicado sostiene que esta medida permitirá que las investigaciones puedan desarrollarse y que sean las autoridades competentes las encargadas de evaluar los elementos de convicción que se presenten durante el proceso.

PUEDES VER: Revelan polémicos chats sobre cómo exdirector de La Bella Luz acosaba a excantante: “¿Vienes?, te espero”

lr.pe

César Sánchez pide que las investigaciones se realicen con objetividad

Uno de los principales pedidos realizados por César Sánchez está relacionado con la manera en que debe abordarse públicamente la denuncia de Naldy Saldaña. El músico solicitó que el caso no sea considerado resuelto antes de que las autoridades correspondientes analicen las pruebas y establezcan si existe algún tipo de responsabilidad.

“Las autoridades competentes determinarán, con base en los elementos de convicción que se aporten, la existencia o no de algún tipo de responsabilidad conforme lo establece la ley”, se lee en el comunicado.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
La Bella Luz regresa a los escenarios con concierto en Tarapoto tras nuevo liderazgo de Óscar Junior

La Bella Luz regresa a los escenarios con concierto en Tarapoto tras nuevo liderazgo de Óscar Junior

LEER MÁS
Óscar Jr., nuevo dueño de La Bella Luz, lanza tentadora propuesta a Naldy Saldaña tras denuncia por tocamientos: “Va a haber otro tipo de ley”

Óscar Jr., nuevo dueño de La Bella Luz, lanza tentadora propuesta a Naldy Saldaña tras denuncia por tocamientos: “Va a haber otro tipo de ley”

LEER MÁS
Cantante de Amor Rebelde expone a Óscar Junior y revela desagradable momento tras encuentro con líder de La Bella Luz: “Corté comunicación con él”

Cantante de Amor Rebelde expone a Óscar Junior y revela desagradable momento tras encuentro con líder de La Bella Luz: “Corté comunicación con él”

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán sorprende al regalarle un departamento a joven promesa del fútbol: "Lo hago de corazón"

Jefferson Farfán sorprende al regalarle un departamento a joven promesa del fútbol: "Lo hago de corazón"

LEER MÁS
Julián Alexander revela la mentira que le dijo a Ethel Pozo para conquistarla: “Si no, no hubiéramos salido”

Julián Alexander revela la mentira que le dijo a Ethel Pozo para conquistarla: “Si no, no hubiéramos salido”

LEER MÁS
Jefferson Farfán es captado junto a la hermana de Darinka Ramírez mientras Xiomy Kanashiro trabajaba: “Él tiene sus…”

Jefferson Farfán es captado junto a la hermana de Darinka Ramírez mientras Xiomy Kanashiro trabajaba: “Él tiene sus…”

LEER MÁS
Óscar Jr., nuevo dueño de La Bella Luz, lanza tentadora propuesta a Naldy Saldaña tras denuncia por tocamientos: “Va a haber otro tipo de ley”

Óscar Jr., nuevo dueño de La Bella Luz, lanza tentadora propuesta a Naldy Saldaña tras denuncia por tocamientos: “Va a haber otro tipo de ley”

LEER MÁS
Naldy Saldaña aclara si mantuvo relación sentimental con director de La Bella Luz tras denunciarlo por tocamientos: “Me parece muy bajo”

Naldy Saldaña aclara si mantuvo relación sentimental con director de La Bella Luz tras denunciarlo por tocamientos: “Me parece muy bajo”

LEER MÁS
Kenji Fujimori conmueve al revelar la dura razón por la que no tiene hijos con su esposa Erika Muñóz: "El proceso judicial"

Kenji Fujimori conmueve al revelar la dura razón por la que no tiene hijos con su esposa Erika Muñóz: "El proceso judicial"

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025