Precio del dólar en Perú hoy, sábado 8 de agosto de 2026: consulta el tipo de cambio en bancos, casas de cambio y plataformas digitales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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Precio del dólar hoy, sábado 8 de agosto de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR
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• Compra: S/3,374
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 8 de agosto, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,360 la compra y S/3,390 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este sábado 8 de agosto?
BCP
- Compra: S/ 3,525
- Venta: S/ 3,540
Interbank
- Compra: S/ 3,493
- Venta: S/ 3,576
BBVA
- Compra: S/ 3,468
- Venta: S/ 3,608
Scotiabank
- Compra: S/ 3,519
- Venta: S/ 3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/ 3,480
- Venta: S/ 3,600
Precio del dólar hoy, sábado 8 de agosto en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
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• Venta: S/3,391
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