Asalto a balazos a cambista en plena Iglesia La Merced en el Jirón de la Unión, Cercado de Lima

Un presunto asalto a un cambista ocurrió este lunes cerca de la Iglesia La Merced, en el Jirón de la Unión, en el Cercado de Lima. | La República | Joel Robles

Un presunto asalto a un cambista ocurrió este lunes cerca de la Iglesia La Merced, en el Jirón de la Unión, en el Cercado de Lima. | La República | Joel Robles

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Un presunto asalto a un cambista este lunes terminó en un forcejeo en inmediaciones de la Iglesia La Merced, ubicada en el Jirón de la Unión, en el Cercado de Lima. Según información policial preliminar, el hecho se habría iniciado cuando el sujeto fue interceptado en la zona, lo que derivó en un enfrentamiento en plena vía pública.

Tras el incidente, efectivos de la Policía Nacional del Perú dispusieron el cierre de los accesos a la iglesia mientras se realizaban las diligencias correspondientes en el lugar.