Almendrades subrayó la importancia de los representantes de provincia | FOTO: Red Bull

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Almendrades, actual campeón nacional, realizó un exhaustivo repaso de los MCs que participarán en la Final Nacional de la Red Bull Batalla Perú, que se llevará a cabo el 12 de septiembre en Paradiso Lima (Chorrillos). Su análisis incluye tanto los favoritos como aquellos que podrían dar la campanada en el certamen.

Destacó inicialmente a Jota y Stick, figuras emblemáticas que aspiran al título por cuarta vez. Jota busca una reivindicación personal, mientras Stick, conocido por su persistencia y alta calidad, es considerado un pilar fundamental del freestyle peruano.

En contrapartida, Ramset y Katacrist aportan su bagaje y experiencia. Katacrist, ganador en 2024, es visto como un MC integral, y Ramset ofrece una mezcla de respeto y madurez en sus presentaciones.

Entre los que podrían sorprender se encuentran Venti y Piero Pistas. Venti se luce con su estilo fluido y musicalidad, mientras Piero es un contendiente hambriento de victoria con potencial de dar la sorpresa.

También, Almendrades destacó a los contendientes de provincias: Letras Tarapoto, MSL y NSP. Letras representa el auge del freestyle en las provincias, MSL demostró su nivel contra Nekroos, y NSP se presenta como una incógnita con un factor sorpresa fuerte.

Por último, los mayores candidatos al título son KG y Nekroos. KG se destaca por su madurez y solidez, y Nekroos podría brillar si maneja bien su mentalidad. La Final Nacional estará llena de presiones, relatos y la habilidad de cada MC para convertir su trayecto en una batalla épica.