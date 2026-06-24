Incendio consume establecimiento cerca a la Plaza Unión y moviliza al menos nueve unidades de bomberos
La zona ha quedado completamente cubierta por la humareda, la cual desprende un fuerte olor, según testigos en la avenida Argentina.
- Más de 10 distritos de Lima tendrán corte de luz por hasta 11 horas el 23 y 24 de junio: revisa horarios y zonas afectadas
- Peruana creó IA en WhatsApp para ayudar a vendedores ambulantes y hoy es la única latinoamericana en exclusivo programa de OpenAI en EE.UU.
Un siniestro se registró en el establecimiento Pakoplast, ubicado en la avenida Argentina, cerca de Plaza Unión, alrededor de las 2.56 p. m. y ha movilizado al menos nueve unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
De acuerdo con la información preliminar, el material en la zona de la emergencia ha ocasionado un fuerte olor que ha interrumpido el tránsito y afectado a los transeúntes. Las autoridades catalogaron inicialmente el incendio como código 2, el cual se elevó a código 1 posteriormente.
TE RECOMENDAMOS
CONGRESO APRUEBA IMPUNIDAD PARA POLICÍAS Y MILITARES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Nota en desarrollo