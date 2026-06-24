Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un siniestro se registró en el establecimiento Pakoplast, ubicado en la avenida Argentina, cerca de Plaza Unión, alrededor de las 2.56 p. m. y ha movilizado al menos nueve unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

De acuerdo con la información preliminar, el material en la zona de la emergencia ha ocasionado un fuerte olor que ha interrumpido el tránsito y afectado a los transeúntes. Las autoridades catalogaron inicialmente el incendio como código 2, el cual se elevó a código 1 posteriormente.

TE RECOMENDAMOS CONGRESO APRUEBA IMPUNIDAD PARA POLICÍAS Y MILITARES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Nota en desarrollo