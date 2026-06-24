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Incendio consume establecimiento cerca a la Plaza Unión y moviliza al menos nueve unidades de bomberos

La zona ha quedado completamente cubierta por la humareda, la cual desprende un fuerte olor, según testigos en la avenida Argentina.

Incendio moviliza al menos cinco unidades de bomberos
Incendio moviliza al menos cinco unidades de bomberos
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Un siniestro se registró en el establecimiento Pakoplast, ubicado en la avenida Argentina, cerca de Plaza Unión, alrededor de las 2.56 p. m. y ha movilizado al menos nueve unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

De acuerdo con la información preliminar, el material en la zona de la emergencia ha ocasionado un fuerte olor que ha interrumpido el tránsito y afectado a los transeúntes. Las autoridades catalogaron inicialmente el incendio como código 2, el cual se elevó a código 1 posteriormente.

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