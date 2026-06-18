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Sociedad

Hallan muerto a padre de familia que desapareció tras salir de fiesta costumbrista en Villa El Salvador

Russell Aguilar habría fallecido tras sufrir un atropello en Los Olivos, según la PNP. Sin embargo, su esposa pide que el caso se investigue, ya que durante su desaparición se registraron gastos en su tarjeta de débito.

Hombre se encontraba desaparecido desde el domingo 14 de junio
Hombre se encontraba desaparecido desde el domingo 14 de junio | Composición LR / América
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El padre de familia Russell Harby Aguilar Ninasivincha (44), quien se encontraba desaparecido desde el domingo 14 de junio, fue hallado sin vida, según confirmó a La República su esposa, Elizabeth Susi Parián Cruz. La víctima fue vista por última vez tras salir de una fiesta tradicional en el distrito de Villa El Salvador.

De acuerdo con la información policial brindada a los familiares, Aguilar fue víctima de un atropello y luego falleció. Sin embargo, Parián exige que el caso se investigue, ya que durante la desaparición de su pareja se reportaron gastos en su tarjeta de débito.

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Hombre habría sido atropellado

Según el testimonio de la cónyuge, la Policía Nacional (PNP) le informó que Aguilar, padre de dos hijos, fue encontrado atropellado el lunes 15 de junio a las 5.00 a. m. en Los Olivos, en plena Panamericana Norte, entre la Universidad César Vallejo y la Universidad Privada del Norte. A esa hora fue llevado al hospital Sergio Bernales, donde se confirmó su deceso a las 10.00 a. m.

Al día siguiente, su cuerpo fue ingresado a la Morgue Central de Lima como no identificado, pero tras someterlo a una prueba de huellas dactilares, se confirmó su identidad y se comunicó el hecho a su familia, que este jueves 18 de junio iniciará los trámites de ley para retirar el cadáver y darle cristiana sepultura.

Exigen investigación del caso

En diálogo con La República, la esposa de la víctima, Elizabeth Parián, pidió que el caso se esclarezca, ya que antes del deceso de su pareja se registraron gastos en su tarjeta de débito en establecimientos como farmacias y centros de comida, donde deberían existir cámaras de seguridad.

Asimismo, cuestionó que su pareja haya sido ubicada en Los Olivos, cuando en la última comunicación que mantuvo con él le informó que se encontraba dentro de un taxi, saliendo de la fiesta en Villa El Salvador con dirección a su domicilio en Breña.

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