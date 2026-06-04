ProInversión destinará más de S/1.118 millones para modernizar 13 colegios de Lima Metropolitana: ¿quiénes serán beneficiados?

Más de 29 mil estudiantes se beneficiarán de iniciativa educativa en San Juan de Miraflores y Villa El Salvador. | Foto: La República

Más de 29 mil estudiantes se beneficiarán de iniciativa educativa en San Juan de Miraflores y Villa El Salvador. | Foto: La República

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) declaró de interés la iniciativa privada cofinanciada 'Construcción de nueva infraestructura educativa para colegios en riesgo de Lima Metropolitana' (IPC CER Lima Metropolitana), proyecto que permitirá renovar y modernizar 13 instituciones educativas públicas ubicadas en los distritos de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.

La intervención beneficiará a más de 29 mil estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y educación básica alternativa.

TE RECOMENDAMOS ANÁLISIS DEL DEBATE: KEIKO VS. SÁNCHEZ ¿QUIÉN GANÓ? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

La iniciativa se desarrollará bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) y contempla una concesión de 20 años. El proyecto comprende el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de nueva infraestructura educativa, además de equipamiento, mobiliario y servicios complementarios para garantizar espacios adecuados.

Infraestructura educativa moderna para más de 29 mil escolares

El proyecto busca contribuir al cierre de brechas de infraestructura educativa en zonas urbanas de alta demanda social mediante la construcción de nuevos espacios de aprendizaje. Las obras incluirán aulas de innovación pedagógica, laboratorios, talleres de Educación para el Trabajo, áreas deportivas, ambientes administrativos y espacios seguros para estudiantes y personal educativo.

Asimismo, contempla la adquisición, instalación y reposición de mobiliario, equipamiento tecnológico, equipamiento para talleres y material deportivo. También se incorporarán servicios no pedagógicos como mantenimiento de infraestructura, limpieza integral, gestión de residuos y control de plagas, vigilancia privada y seguridad, así como la implementación de tópicos escolares.

¿Qué contempla el proyecto de S/1.118 millones?

Uno de los componentes del proyecto es el Plan de Reubicación Temporal (PRT), mecanismo que permitirá asegurar la continuidad del servicio educativo durante la ejecución de las obras. Gracias a este esquema, los estudiantes podrán seguir asistiendo a clases mientras se construyen las nuevas instalaciones educativas.

El monto estimado para la ejecución asciende a S/1.118 millones, sin incluir IGV, e incorpora la demolición de la infraestructura existente, la construcción de los colegios, la implementación del PRT, el equipamiento, el mobiliario, los estudios definitivos de ingeniería, licencias, permisos y otros costos asociados.

De acuerdo con la Ley N.° 32441 y el Decreto Supremo N.° 316-2025-EF, los terceros interesados podrán manifestar su interés en la ejecución del proyecto dentro de un plazo de 90 días calendario.

De no presentarse interesados, ProInversión procederá con la adjudicación directa a favor de Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. Sucursal del Perú.

APP educativa mantendrá la gratuidad y gestión del Minedu

ProInversión informó que la APP no incluye la gestión pedagógica ni educativa de los colegios intervenidos. Estas funciones continuarán bajo responsabilidad del Ministerio de Educación (Minedu), que mantendrá la administración del currículo, el personal docente y administrativo, así como la provisión de materiales educativos.

La entidad también precisó que la gratuidad de la enseñanza pública está plenamente garantizada. De esta manera, la participación privada estará enfocada en el desarrollo, operación y mantenimiento de la infraestructura y los servicios complementarios previstos en el proyecto.

Estos son los 13 colegios que planean modernizar: