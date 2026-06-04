HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Manuel Rodríguez Cuadros en vivo: ¿Sánchez ganará la segunda vuelta? | Que No Se Te Olvide

Economía

ProInversión destinará más de S/1.118 millones para modernizar 13 colegios de Lima Metropolitana: ¿quiénes serán beneficiados?

ProInversión declaró de interés una APP cofinanciada para renovar y modernizar 13 colegios públicos de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador. La iniciativa beneficiará a más de 29 mil estudiantes.

Más de 29 mil estudiantes se beneficiarán de iniciativa educativa en San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.
Más de 29 mil estudiantes se beneficiarán de iniciativa educativa en San Juan de Miraflores y Villa El Salvador. | Foto: La República
Escuchar
Resumen
Compartir

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) declaró de interés la iniciativa privada cofinanciada 'Construcción de nueva infraestructura educativa para colegios en riesgo de Lima Metropolitana' (IPC CER Lima Metropolitana), proyecto que permitirá renovar y modernizar 13 instituciones educativas públicas ubicadas en los distritos de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.

Únete a nuestro canal de política y economía

La intervención beneficiará a más de 29 mil estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y educación básica alternativa.

TE RECOMENDAMOS

ANÁLISIS DEL DEBATE: KEIKO VS. SÁNCHEZ ¿QUIÉN GANÓ? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

La iniciativa se desarrollará bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) y contempla una concesión de 20 años. El proyecto comprende el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de nueva infraestructura educativa, además de equipamiento, mobiliario y servicios complementarios para garantizar espacios adecuados.

PUEDES VER: Sunafil logró que empresas restituyan más de S/32.6 millones a trabajadores: ¿cuáles fueron las regiones con más devoluciones?

lr.pe

Infraestructura educativa moderna para más de 29 mil escolares

El proyecto busca contribuir al cierre de brechas de infraestructura educativa en zonas urbanas de alta demanda social mediante la construcción de nuevos espacios de aprendizaje. Las obras incluirán aulas de innovación pedagógica, laboratorios, talleres de Educación para el Trabajo, áreas deportivas, ambientes administrativos y espacios seguros para estudiantes y personal educativo.

Asimismo, contempla la adquisición, instalación y reposición de mobiliario, equipamiento tecnológico, equipamiento para talleres y material deportivo. También se incorporarán servicios no pedagógicos como mantenimiento de infraestructura, limpieza integral, gestión de residuos y control de plagas, vigilancia privada y seguridad, así como la implementación de tópicos escolares.

PUEDES VER: Trabajadores CAS logran mesa de diálogo con el MEF: ¿gratificaciones de julio se pagarán al 100%? Estos fueron los acuerdos

lr.pe

¿Qué contempla el proyecto de S/1.118 millones?

Uno de los componentes del proyecto es el Plan de Reubicación Temporal (PRT), mecanismo que permitirá asegurar la continuidad del servicio educativo durante la ejecución de las obras. Gracias a este esquema, los estudiantes podrán seguir asistiendo a clases mientras se construyen las nuevas instalaciones educativas.

El monto estimado para la ejecución asciende a S/1.118 millones, sin incluir IGV, e incorpora la demolición de la infraestructura existente, la construcción de los colegios, la implementación del PRT, el equipamiento, el mobiliario, los estudios definitivos de ingeniería, licencias, permisos y otros costos asociados.

De acuerdo con la Ley N.° 32441 y el Decreto Supremo N.° 316-2025-EF, los terceros interesados podrán manifestar su interés en la ejecución del proyecto dentro de un plazo de 90 días calendario.

De no presentarse interesados, ProInversión procederá con la adjudicación directa a favor de Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. Sucursal del Perú.

APP educativa mantendrá la gratuidad y gestión del Minedu

ProInversión informó que la APP no incluye la gestión pedagógica ni educativa de los colegios intervenidos. Estas funciones continuarán bajo responsabilidad del Ministerio de Educación (Minedu), que mantendrá la administración del currículo, el personal docente y administrativo, así como la provisión de materiales educativos.

La entidad también precisó que la gratuidad de la enseñanza pública está plenamente garantizada. De esta manera, la participación privada estará enfocada en el desarrollo, operación y mantenimiento de la infraestructura y los servicios complementarios previstos en el proyecto.

Estos son los 13 colegios que planean modernizar:

  • José Carlos Mariátegui
  • Villa El Salvador
  • Manuel Gonzales Prada
  • Pachacútec
  • República Federal de Alemania
  • República de Nicaragua
  • República del Perú
  • República de Francia
  • Príncipe de Asturias
  • Leoncio Prado
  • Ollantay
  • San Juan
  • César Vallejo
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Petroperú: sindicato denuncia abandono financiero del Gobierno y alerta riesgo de paralización de refinerías

Petroperú: sindicato denuncia abandono financiero del Gobierno y alerta riesgo de paralización de refinerías

LEER MÁS
Petroperú: sindicato alerta sobre posible venta del edificio institucional y exige transparencia al Gobierno

Petroperú: sindicato alerta sobre posible venta del edificio institucional y exige transparencia al Gobierno

LEER MÁS
Petroperú: crece preocupación interna por rol de ProInversión y retrasos en beneficios laborales

Petroperú: crece preocupación interna por rol de ProInversión y retrasos en beneficios laborales

LEER MÁS
Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores CAS logran mesa de diálogo con el MEF: ¿gratificaciones de julio se pagarán al 100%? Estos fueron los acuerdos

Trabajadores CAS logran mesa de diálogo con el MEF: ¿gratificaciones de julio se pagarán al 100%? Estos fueron los acuerdos

LEER MÁS
Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

LEER MÁS
Gratificación julio 2026: cuándo pagan, quiénes reciben y cuánto dinero les corresponde

Gratificación julio 2026: cuándo pagan, quiénes reciben y cuánto dinero les corresponde

LEER MÁS
Trabajadores CAS alertan de que el MEF reduciría la gratificación de julio al 10% de la remuneración: ¿cuándo se pagaría el 100%?

Trabajadores CAS alertan de que el MEF reduciría la gratificación de julio al 10% de la remuneración: ¿cuándo se pagaría el 100%?

LEER MÁS
Mincetur: ministro José Reyes renuncia en medio de polémica por retraso del TLC entre Perú y Brasil

Mincetur: ministro José Reyes renuncia en medio de polémica por retraso del TLC entre Perú y Brasil

LEER MÁS
Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025