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Condenan a más de 5 años de cárcel a policías por sembrar droga a barbero en su local y exigirle S/5.000

Los agentes policiales Oscar Javier Ch. V. y Walter S. S. recibirán además cuatro años de inhabilitación y deberán pagar S/16.000 en reparaciones civiles por sus acciones corruptas.

La investigación reveló que los agentes exigieron S/5.000 al encargado de la barbería tras acusarlo de poseer cocaína, obteniendo S/2.000 antes de retirarse.
La investigación reveló que los agentes exigieron S/5.000 al encargado de la barbería tras acusarlo de poseer cocaína, obteniendo S/2.000 antes de retirarse. | Foto: composición LR
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Dos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Javier Ch. V. y Walter S. S., fueron condenados a cinco años y seis meses de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, tras una investigación relacionada con una intervención ocurrida en una barbería de Lambayeque. La sentencia fue obtenida mediante terminación anticipada por el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.

Los agentes también recibieron cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y deberán pagar S/16.000 de reparación civil, monto que corresponde a S/8.000 por cada sentenciado. Los hechos investigados ocurrieron el 7 de marzo de 2025, cuando ambos policías ingresaron a la barbería “Elegance” y exigieron dinero al encargado del establecimiento.

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Policías exigieron S/5.000 a barbero tras acusarlo de tener cocaína

Según la investigación fiscal, los agentes llegaron al establecimiento durante la tarde y registraron al encargado, Manuel Namuche, para luego quitarle el dinero que llevaba. Después, habrían asegurado el local, interrumpido el suministro eléctrico y desconectado el sistema de videovigilancia antes de dirigirse hacia el baño.

En ese ambiente encontraron un paquete que, de acuerdo con lo señalado por los policías, contenía cocaína. Tras pesar la supuesta sustancia, le indicaron al encargado que podía recibir una condena de hasta 20 años de prisión, además de perder su carrera y alejarse de su hija. En medio de esa situación, le solicitaron S/5.000 para “solucionar el problema”.

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Sentencian a policías por intervenir barbería y exigir dinero al encargado

Ante la exigencia de dinero, el agraviado pudo comunicarse con su madre. Ella logró conseguir una parte del monto solicitado y entregó S/2.000 a los efectivos policiales. Los agentes indicaron que volverían posteriormente para recoger la cantidad que faltaba.

Antes de retirarse, los policías obligaron al encargado del negocio y a su madre a bajar del vehículo. La investigación estuvo a cargo del fiscal Julio César Pilco Goñas, quien dirigió las diligencias que permitieron establecer los hechos por los que ambos efectivos fueron condenados.

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