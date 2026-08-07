HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

DNI electrónico gratis en Lima este sábado 15 de agosto: conoce quiénes pueden acceder y qué requisitos deben cumplir

La jornada de campaña gratuita del Reniec se llevará a cabo de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en el local comunal en el jr. Pérez de Tudela 2450, cerca del Parque 9 de Diciembre. Es necesario cumplir con los requisitos establecidos.

Los vecinos del Cercado de Lima podrán acceder a una jornada gratuita para trámites del DNI electrónico el sábado 15 de agosto, organizada por la Municipalidad y Reniec.
Los vecinos del Cercado de Lima podrán acceder a una jornada gratuita para trámites del DNI electrónico el sábado 15 de agosto, organizada por la Municipalidad y Reniec. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Los vecinos del Cercado de Lima podrán acceder a una jornada gratuita para realizar trámites relacionados con el DNI electrónico este sábado 15 de agosto. La campaña, organizada por la Municipalidad de Lima junto al Reniec, estará orientada a menores de edad y personas adultas mayores que requieran obtener su documento, registrar información o modificar sus datos personales.

La atención se brindará durante la mañana en el local comunal de Mirones Bajo, donde se recibirá a la ciudadanía que cumpla con las condiciones establecidas para participar. La actividad busca acercar los servicios de identificación a la población mediante procedimientos disponibles sin costo durante la fecha programada.

TE RECOMENDAMOS

OLLANTA HUMALA EN VIVO RESPONDE Y LA TRAMPA DE LÓPEZ ALIAGA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Turista denunció cobro excesivo de S/ 50 por fotografiarse con una alpaca en Cusco y Serenazgo recuperó el dinero

lr.pe

Campaña gratuita de DNI electrónico en Lima: fecha, horario y lugar de atención

La jornada se llevará a cabo entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m. en el local comunal ubicado en el jr. Pérez de Tudela 2450, en el Cercado de Lima. Como referencia para los asistentes, el punto de atención se encuentra cerca del Parque 9 de Diciembre.

Entre los trámites que podrán realizarse figura la inscripción de nacimiento para menores que necesiten contar con un registro oficial de identidad. También estará disponible la actualización de información personal y la solicitud del DNI electrónico 3.0, documento que incorpora herramientas digitales para los procesos de identificación ciudadana.

PUEDES VER: Asesinan a cambista y hieren a joven cerca al Barrio Chino en Lima Cercado: un sospechoso detenido

lr.pe

La campaña está destinada a niños y adolescentes de hasta 17 años, además de adultos mayores desde los 60 años. Cada grupo deberá acudir considerando las indicaciones correspondientes para que el trámite pueda ser efectuado durante la jornada.

Los adultos mayores de 60 años podrán realizar personalmente los procedimientos habilitados por la campaña de identificación - Créditos: Municipalidad de Lima.

Se realizarán trámites como inscripción de nacimiento, actualización de datos y solicitud del DNI electrónico 3.0.

Requisitos para tramitar el DNI electrónico gratis para niños, adolescentes y adultos mayores

Para los menores de edad, la participación requiere que el niño o adolescente asista junto con su padre o madre. El adulto responsable deberá llevar su propio DNI para poder realizar las gestiones solicitadas ante el personal encargado de la campaña.

En el caso de las personas mayores de 60 años, el procedimiento deberá ser realizado de manera presencial por el propio ciudadano. Los asistentes tendrán que presentar las condiciones necesarias según el trámite que busquen completar durante la atención.

Si la solicitud está relacionada con una modificación del domicilio registrado, será necesario adjuntar una copia de un recibo de servicio básico, como agua o luz. Este documento servirá para sustentar la nueva dirección que será incorporada en la actualización de datos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Reniec abrirá tres agencias este feriado 6 de agosto: revisa dónde hacer trámites y recoger tu DNI

Reniec abrirá tres agencias este feriado 6 de agosto: revisa dónde hacer trámites y recoger tu DNI

LEER MÁS
Reniec emitirá gratis el DNI digital: desde cuándo estará disponible y cómo funcionará el nuevo DNId en Perú

Reniec emitirá gratis el DNI digital: desde cuándo estará disponible y cómo funcionará el nuevo DNId en Perú

LEER MÁS
Perú, Patria y Peruana: los curiosos nombres que Reniec destaca por Fiestas Patrias

Perú, Patria y Peruana: los curiosos nombres que Reniec destaca por Fiestas Patrias

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Turista denunció cobro excesivo de S/50 por fotografiarse con una alpaca en Cusco: serenazgo recuperó el dinero

Turista denunció cobro excesivo de S/50 por fotografiarse con una alpaca en Cusco: serenazgo recuperó el dinero

LEER MÁS
Usuaria ganó casi S/14.850 en apuesta de fútbol, pero DoradoBet se negó a pagar: Indecopi multó a la empresa con más de S/ 19.000

Usuaria ganó casi S/14.850 en apuesta de fútbol, pero DoradoBet se negó a pagar: Indecopi multó a la empresa con más de S/ 19.000

LEER MÁS
Impulsan ingreso de peruanos a EE. UU. con visas E1 y E2: emprendedores y pymes serían los más beneficiados

Impulsan ingreso de peruanos a EE. UU. con visas E1 y E2: emprendedores y pymes serían los más beneficiados

LEER MÁS
Encuentran en Chorrillos a menor que desapareció por 4 días tras ser captada por sujeto que conoció en Roblox: PNP busca al implicado

Encuentran en Chorrillos a menor que desapareció por 4 días tras ser captada por sujeto que conoció en Roblox: PNP busca al implicado

LEER MÁS
Asesinan a cambista para robarle S/3.000 y hieren a joven cerca al Barrio Chino en Lima Cercado

Asesinan a cambista para robarle S/3.000 y hieren a joven cerca al Barrio Chino en Lima Cercado

LEER MÁS
Presunto asesino de cambista en Barrio Chino tendría vínculos con el Tren de Aragua: PNP revela marcaje

Presunto asesino de cambista en Barrio Chino tendría vínculos con el Tren de Aragua: PNP revela marcaje

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025