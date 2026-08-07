DNI electrónico gratis en Lima este sábado 15 de agosto: conoce quiénes pueden acceder y qué requisitos deben cumplir

Los vecinos del Cercado de Lima podrán acceder a una jornada gratuita para trámites del DNI electrónico el sábado 15 de agosto, organizada por la Municipalidad y Reniec. | Foto: composición LR

Los vecinos del Cercado de Lima podrán acceder a una jornada gratuita para trámites del DNI electrónico el sábado 15 de agosto, organizada por la Municipalidad y Reniec. | Foto: composición LR

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Los vecinos del Cercado de Lima podrán acceder a una jornada gratuita para realizar trámites relacionados con el DNI electrónico este sábado 15 de agosto. La campaña, organizada por la Municipalidad de Lima junto al Reniec, estará orientada a menores de edad y personas adultas mayores que requieran obtener su documento, registrar información o modificar sus datos personales.

La atención se brindará durante la mañana en el local comunal de Mirones Bajo, donde se recibirá a la ciudadanía que cumpla con las condiciones establecidas para participar. La actividad busca acercar los servicios de identificación a la población mediante procedimientos disponibles sin costo durante la fecha programada.

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Campaña gratuita de DNI electrónico en Lima: fecha, horario y lugar de atención

La jornada se llevará a cabo entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m. en el local comunal ubicado en el jr. Pérez de Tudela 2450, en el Cercado de Lima. Como referencia para los asistentes, el punto de atención se encuentra cerca del Parque 9 de Diciembre.

Entre los trámites que podrán realizarse figura la inscripción de nacimiento para menores que necesiten contar con un registro oficial de identidad. También estará disponible la actualización de información personal y la solicitud del DNI electrónico 3.0, documento que incorpora herramientas digitales para los procesos de identificación ciudadana.

La campaña está destinada a niños y adolescentes de hasta 17 años, además de adultos mayores desde los 60 años. Cada grupo deberá acudir considerando las indicaciones correspondientes para que el trámite pueda ser efectuado durante la jornada.

Se realizarán trámites como inscripción de nacimiento, actualización de datos y solicitud del DNI electrónico 3.0.

Requisitos para tramitar el DNI electrónico gratis para niños, adolescentes y adultos mayores

Para los menores de edad, la participación requiere que el niño o adolescente asista junto con su padre o madre. El adulto responsable deberá llevar su propio DNI para poder realizar las gestiones solicitadas ante el personal encargado de la campaña.

En el caso de las personas mayores de 60 años, el procedimiento deberá ser realizado de manera presencial por el propio ciudadano. Los asistentes tendrán que presentar las condiciones necesarias según el trámite que busquen completar durante la atención.

Si la solicitud está relacionada con una modificación del domicilio registrado, será necesario adjuntar una copia de un recibo de servicio básico, como agua o luz. Este documento servirá para sustentar la nueva dirección que será incorporada en la actualización de datos.