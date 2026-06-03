Asesinan a padre de familia mientras se alistaba para jugar campeonato de fulbito en Villa El Salvador

Padre de familia es asesinado a tiros en losa deportiva de Villa El Salvador | Captura América

Padre de familia es asesinado a tiros en losa deportiva de Villa El Salvador | Captura América

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Francis Iván Marín Roque, de 32 años y padre de dos niñas, murió tras recibir varios disparos en una losa deportiva de Villa El Salvador cuando esperaba disputar un encuentro del campeonato vecinal Mundialito-Purito Barrio. El ataque ocurrió la noche del último martes en el parque del sector 3, ante la mirada de decenas de asistentes que presenciaban el torneo.

De acuerdo con testigos, el sicario llegó a bordo de un mototaxi rojo, descendió del vehículo y se acercó encapuchado al grupo donde se encontraba la víctima. Luego efectuó cinco disparos y huyó del lugar. Amigos y familiares trasladaron al herido al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, pero falleció en la unidad de cuidados intensivos.

TE RECOMENDAMOS KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ: TODO LO QUE DEJÓ EL DEBATE PRESIDENCIAL 2026 | ARDE TROYA

Crimen genera alarma entre vecinos

Marín Roque integraba el equipo Sport Noveno 2 y aguardaba el inicio de su partido cuando ocurrió el atentado. Según versiones recogidas en la zona, el encuentro deportivo sufrió una reprogramación y pasó de las 10.00 p. m. a la medianoche, por lo que el jugador permanecía junto a sus compañeros al momento del crimen.

Tras conocerse la muerte del deportista, los organizadores del campeonato condenaron lo ocurrido y suspendieron las actividades programadas en señal de duelo. Además, amigos de la víctima instalaron un altar con velas en la losa donde acostumbraban reunirse los fines de semana.

El asesinato incrementó la preocupación entre los vecinos del distrito, quienes alertan sobre el avance de la violencia en espacios destinados a la recreación. Hace apenas cuatro días, otro hombre perdió la vida en una losa deportiva del sector 8 de Villa El Salvador bajo una modalidad similar, cuando se disponía a jugar un partido de fulbito con sus amigos.