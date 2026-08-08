HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Megaoperativo en La Pampa: PNP interviene a más de 2.300 personas y captura a 16 requisitoriados

El operativo se realizó entre los kilómetros 107 y 115 de la Carretera Interoceánica en Madre de Dios. Los detenidos tenían requisitorias por diversos delitos, como hurto agravado y violencia familiar.

PNP desplegó operativo en La Pampa
PNP desplegó operativo en La Pampa | Foto: Mininter
Escuchar
Resumen
Compartir

La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a más de 2.300 personas y capturó a 16 que registraban requisitorias vigentes por diversos delitos durante un megaoperativo de control territorial ejecutado en la zona de La Pampa, en la región Madre de Dios. La intervención con más de 200 efectivos se realizó desde la tarde de ayer y durante la madrugada de hoy, entre los kilómetros 107 y 115 de la Carretera Interoceánica.

Entre los detenidos figuran ciudadanos con acusaciones por violación sexual, hurto agravado, lesiones, violencia familiar, omisión de prestación de alimentos, conducción en estado de ebriedad y deserción. Todos ellos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes.

TE RECOMENDAMOS

OLLANTA HUMALA EN VIVO RESPONDE Y LA TRAMPA DE LÓPEZ ALIAGA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Operativo en La Pampa

Operativo en La Pampa

PUEDES VER: Fiscal vinculado a minería ilegal purgará 16 meses de prisión preventiva

lr.pe

Trata de personas y rescate de una presunta víctima

La PNP informó que también detuvo a tres personas por la presunta comisión de los delitos de receptación y trata de personas. Además, rescataron a una adolescente de 14 años, quien se encontraba al interior de un hospedaje y sería una presunta víctima de este ilícito.

El despliegue policial también permitió intervenir a un ciudadano extranjero por presunta infracción a la Ley de Migraciones y recuperar una motocicleta que presentaba requisitoria vigente por hurto de vehículo.

Equipo de intervención

Este operativo contó con apoyo de personal del Ministerio Público, Ejército del Perú, Serenazgo de Tambopata y otras instituciones, quienes participaron en intervenciones en bares, discotecas, hospedajes, hoteles, restaurantes y otros establecimientos de la zona.

La Policía Nacional señaló que continuará ejecutando este tipo de operaciones en Madre de Dios y otras regiones del país, fortaleciendo el trabajo articulado con las instituciones competentes para enfrentar las actividades ilícitas, consolidar la presencia del Estado y garantizar la seguridad de la población, en estricto respeto de los derechos humanos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Las Baronesas de la trata son condenadas a penas de 18 y 21 años de prisión

Las Baronesas de la trata son condenadas a penas de 18 y 21 años de prisión

LEER MÁS
Fiscal vinculado a minería ilegal purgará 16 meses de prisión preventiva

Fiscal vinculado a minería ilegal purgará 16 meses de prisión preventiva

LEER MÁS
La Pampa: atacan camionetas de la Policía durante operativo contra la minería ilegal en Madre de Dios

La Pampa: atacan camionetas de la Policía durante operativo contra la minería ilegal en Madre de Dios

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Plaza Vea cerrará horas antes este miércoles 12 de agosto en todo el Perú: tiendas atenderán hasta las 7 p.m.

Plaza Vea cerrará horas antes este miércoles 12 de agosto en todo el Perú: tiendas atenderán hasta las 7 p.m.

LEER MÁS
Impulsan ingreso de peruanos a EE. UU. con visas E1 y E2: emprendedores y pymes serían los más beneficiados

Impulsan ingreso de peruanos a EE. UU. con visas E1 y E2: emprendedores y pymes serían los más beneficiados

LEER MÁS
‘Careca’ es asesinado por ‘Dominick’, un sicario juvenil que fue capturado tras el crimen

‘Careca’ es asesinado por ‘Dominick’, un sicario juvenil que fue capturado tras el crimen

LEER MÁS
Usuaria ganó casi S/14.850 en apuesta de fútbol, pero DoradoBet se negó a pagar: Indecopi multó a la empresa con más de S/ 19.000

Usuaria ganó casi S/14.850 en apuesta de fútbol, pero DoradoBet se negó a pagar: Indecopi multó a la empresa con más de S/ 19.000

LEER MÁS
Consulta de denuncias policiales en Perú: ¿cómo ver las demandas que interpusiste a una persona?

Consulta de denuncias policiales en Perú: ¿cómo ver las demandas que interpusiste a una persona?

LEER MÁS
Carretera Central: auto colectivo que salió de Huaycán a Jauja cayó al río Mantaro y deja dos personas desaparecidas

Carretera Central: auto colectivo que salió de Huaycán a Jauja cayó al río Mantaro y deja dos personas desaparecidas

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025