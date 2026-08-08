Megaoperativo en La Pampa: PNP interviene a más de 2.300 personas y captura a 16 requisitoriados
El operativo se realizó entre los kilómetros 107 y 115 de la Carretera Interoceánica en Madre de Dios. Los detenidos tenían requisitorias por diversos delitos, como hurto agravado y violencia familiar.
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La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a más de 2.300 personas y capturó a 16 que registraban requisitorias vigentes por diversos delitos durante un megaoperativo de control territorial ejecutado en la zona de La Pampa, en la región Madre de Dios. La intervención con más de 200 efectivos se realizó desde la tarde de ayer y durante la madrugada de hoy, entre los kilómetros 107 y 115 de la Carretera Interoceánica.
Entre los detenidos figuran ciudadanos con acusaciones por violación sexual, hurto agravado, lesiones, violencia familiar, omisión de prestación de alimentos, conducción en estado de ebriedad y deserción. Todos ellos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes.
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Operativo en La Pampa
Trata de personas y rescate de una presunta víctima
La PNP informó que también detuvo a tres personas por la presunta comisión de los delitos de receptación y trata de personas. Además, rescataron a una adolescente de 14 años, quien se encontraba al interior de un hospedaje y sería una presunta víctima de este ilícito.
El despliegue policial también permitió intervenir a un ciudadano extranjero por presunta infracción a la Ley de Migraciones y recuperar una motocicleta que presentaba requisitoria vigente por hurto de vehículo.
Equipo de intervención
Este operativo contó con apoyo de personal del Ministerio Público, Ejército del Perú, Serenazgo de Tambopata y otras instituciones, quienes participaron en intervenciones en bares, discotecas, hospedajes, hoteles, restaurantes y otros establecimientos de la zona.
La Policía Nacional señaló que continuará ejecutando este tipo de operaciones en Madre de Dios y otras regiones del país, fortaleciendo el trabajo articulado con las instituciones competentes para enfrentar las actividades ilícitas, consolidar la presencia del Estado y garantizar la seguridad de la población, en estricto respeto de los derechos humanos.