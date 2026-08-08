Investigadores del Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia han desarrollado un tejido sostenible a base de micelio de hongos, ofreciendo una alternativa al cuero tradicional. | Ilustración LR/ACS Applied Bio Materials/ChatGPT

Investigadores del Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia han desarrollado un tejido sostenible a base de micelio de hongos, ofreciendo una alternativa al cuero tradicional. | Ilustración LR/ACS Applied Bio Materials/ChatGPT

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Investigadores finlandeses del Centro de Investigación Técnica VTT crearon una alternativa sostenible al cuero tradicional mediante micelio de hongos. Este nuevo tejido, presentado por la Sociedad Química Estadounidense (ACS) y documentado en ACS Applied Bio Materials, destaca por su flexibilidad, resistencia y composición biodegradable, lo que evita el uso de pieles de origen animal o plásticos derivados del petróleo.

El avance supera una traba histórica en los biomateriales: la producción continua. El equipo logró fabricar una lámina textil de varios metros con la que confeccionó un bolso funcional; sin embargo, el prototipo afrontará ensayos adicionales antes de su llegada comercial al mercado de calzado y accesorios de alto uso.

¿Cómo funciona el nuevo “cuero” sintético que revoluciona la industria textil?

Científicos desarrollaron una alternativa textil a partir del micelio de Trichoderma reesei, la trama vegetativa fúngica. En lugar de utilizar los métodos tradicionales sobre bandejas, los investigadores introdujeron el microorganismo en un fluido nutricional dentro de tanques de fermentación industrial. El procedimiento produce una sustancia fibrosa semejante a la pulpa, según detalla el estudio publicado en la revista ACS Applied Bio Materials.

Tras la recolección y lavado de esta biomasa, el equipo añadió sorbitol junto con celulosa para optimizar la flexibilidad y fortaleza del material. Posteriormente, la mezcla fue extendida en capas finas y sometida a secado hasta formar una lámina no tejida con propiedades equiparables a la piel convencional. Esta técnica facilita la modificación de tonalidades, la integración de relieves e incluso la unión del compuesto sobre algodón.

Mediante un sistema de rodillos similar al de las papeleras, los especialistas elaboraron tiras de 20 centímetros de ancho por 8 metros de longitud para verificar su viabilidad continua. Los ensayos registraron una resistencia a la tracción cercana a la del material animal, aunque todavía requiere incrementar su tolerancia al rasgado. “Nuestro trabajo ha resuelto un obstáculo importante, permitiendo la producción a gran escala de tejidos asequibles a base de micelio”, explicó el coautor Manuel Arias-Barrantes a la ACS.

¿Cómo logra el micelio degradarse en semanas sin perder resistencia frente al poliuretano?

Las muestras biológicas sufren una descomposición total tras mes y medio bajo compostaje industrial —con parámetros fijos de temperatura, humedad y microbios— o bien en 28 días dentro de agua. Sin embargo, tal velocidad de desintegración no significa que los objetos fabricados con esta materia prima vayan a esfumarse a mitad de su uso cotidiano ni en un vertedero convencional.

El beneficio ambiental aparece al finalizar el ciclo operativo del producto, lo que reduce la acumulación de desechos sintéticos derivados del PVC. Esta estructura fúngica destaca como un recurso renovable adaptable a procesos de fermentación y a la maquinaria de la industria papelera. Al respecto, el centro tecnológico VTT señala que "este sistema también podría disminuir los recortes gracias a la elaboración continua en rollos".

El verdadero desafío técnico exige equilibrar la biodegradabilidad con una durabilidad óptima. Para salir al mercado, los artículos deben superar exigentes pruebas de abrasión, pliegues, envejecimiento y rasgaduras. La meta final consiste en ofrecer una alternativa funcional capaz de sustituir al plástico sin perdurar durante siglos en el planeta.