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Kenji Fujimori volvió a abrir las puertas de su vida privada y sorprendió con una confesión relacionada con uno de los temas más personales de su matrimonio con Erika Muñoz. Durante una reciente entrevista en el podcast de Cristian Rivero, el excongresista habló sobre las decisiones que ambos han tomado a lo largo de su relación y explicó cómo los años que dedicó a la política y el proceso judicial que enfrentó influyeron en sus proyectos personales y familiares.

La conversación también llevó al menor de los hijos de Alberto Fujimori a recordar una de las etapas más difíciles de su vida. Según relató, aquella situación terminó haciéndole sentir que el tiempo había pasado más rápido de lo esperado.

¿Qué dijo Kenji Fujimori sobre no tener hijos con Erika Muñoz?

Durante la conversación con Cristian Rivero, Kenji Fujimori fue consultado directamente sobre las razones por las que él y su esposa Erika Muñoz no llegaron a formar una familia con hijos. La pregunta generó un momento de silencio en el excongresista, quien finalmente decidió sincerarse sobre una situación que, según explicó, estuvo relacionada con los años que dedicó a la política y las dificultades que atravesó en ese periodo.

"Uno vive tan metido en el ámbito político, está en piloto automático. No eres consciente de la velocidad del tiempo (...) se pasa el tiempo, de ahí viene el proceso judicial (...) se pasa", expresó Kenji Fujimori con pesar.

Kenji Fujimori habla sobre la hija que tiene Erika Muñoz

Al hablar sobre su vida familiar junto a Erika Muñoz, Kenji Fujimori también se refirió al vínculo que mantiene con Daniela, la hija de su esposa. Cuando la pareja contrajo matrimonio en 2020, la menor tenía 11 años y, con el paso del tiempo, el excongresista asumió un rol cercano a ella, considerándola y ejerciendo como su propia hija.

El hermano de Keiko recordó que recientemente atravesó un momento incómodo a raíz de los comentarios negativos que algunos usuarios realizaron en redes sociales. Sin embargo, en medio de aquella situación recibió el respaldo de Daniela, quien lo consoló y le aseguró que había hecho lo correcto.

Además, le recordó que, como cabeza de familia, una de sus principales funciones es proteger y defender a su entorno, especialmente a su esposa y a ella. "Eso me emociona", expresó con evidente sentimiento el excongresista al recordar las palabras de la joven.