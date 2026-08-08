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Keiko Fujimori se reúne en Palacio de Gobierno con Tomás Gálvez y Patricia Benavides

La mandataria coordinó con el fiscal de la Nación y el premier Luis Galarreta las medidas de la delegación de facultades legislativas contra la criminalidad y el fenómeno El Niño.

Fujimori se reunió con el fiscal de la Nación en Palacio de Gobierno. Foto: Presidencia
Fujimori se reunió con el fiscal de la Nación en Palacio de Gobierno. Foto: Presidencia
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Keiko Fujimori encabezó una reunión de trabajo en Palacio de Gobierno con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. Al encuentro asistieron el primer ministro, Luis Galarreta, y los titulares del Interior, César Astudillo; de Defensa, Rafael Belaúnde; y de Justicia, Ernesto Álvarez. También estuvo presente la fiscal suprema Patricia Benavides, junto a otras autoridades.

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La cita giró en torno a la solicitud de delegación de facultades legislativas que el Ejecutivo presentará ante el Congreso. La mandataria explicó que la norma busca tres objetivos: medidas urgentes contra la criminalidad, atención a los efectos del fenómeno El Niño y el fortalecimiento de las instituciones del Estado.

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"Lo más importante es que todos podamos escucharnos. Y aquí quiero que los ciudadanos sepan que iremos con mucha fuerza para que los delincuentes terminen en prisión. Para eso es fundamental articular entre todas las instituciones", afirmó Keiko Fujimori durante la reunión.

La presidenta añadió un mensaje directo al sistema de justicia. "Yo quiero que sepa el sistema de administración de justicia que el gobierno será un aliado para poder ayudarlos, para empoderarlos, para darles los recursos que ellos necesiten", dijo. Precisó que lo central es velar por la seguridad de los ciudadanos, y anunció mesas de diálogo y técnicas para "resolver, agilizar y para que la justicia se vea, se sienta y sea más rápida".

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En sus declaraciones, la mandataria no mencionó ninguna revisión de las leyes procrimen. Tampoco se refirió a una posible modificación del Código Procesal Penal ni a cambios en las leyes que regulan la actuación policial y fiscal frente al crimen organizado, puntos que distintos sectores han pedido revisar.

La jefa de Estado anunció, además, que en los próximos días sostendrá una reunión con la presidenta del Poder Judicial. Precisó que ese encuentro respetará la autonomía e independencia de los poderes del Estado, un punto que remarcó de forma explícita ante los presentes.

Tomás Gálvez tomó la palabra y expuso un diagnóstico sobre la situación actual del Ministerio Público. El fiscal de la nación insistió en la necesidad de fortalecer la institución y de trabajar de forma conjunta con la Policía Nacional frente a la inseguridad. Al cierre, Gálvez agradeció la convocatoria y mostró disposición para impulsar un trabajo coordinado con el Ejecutivo.

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