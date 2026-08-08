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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este sábado 8 de agosto, según Jhan Sandoval

Las predicciones de Jhan Sandoval abarcan temas como amor, trabajo y salud, orientando a los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis y más.

Consulta el horóscopo de hoy, sábado 8 de agosto.
Consulta el horóscopo de hoy, sábado 8 de agosto. | Foto: composición LR
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Resumen
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¿Quieres saber qué te dicen los astros para este sábado 8 agosto? Revisa el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.

Horóscopo de hoy, sábado 8 de agosto: predicciones para tu signo

  • Aries: Tienes que ser más tolerante con esa persona que piensa distinto a ti. Sus procesos y las cosas que afronta no le permiten mirar la vida desde tu ángulo. Sé más comprensivo y evita alejarte.
  • Tauro: No te lamentes por esa pérdida que has tenido. Has cerrado un capítulo y en menos tiempo del imaginado se abrirán nuevas puertas para tu crecimiento. Asiste a esa reunión, lo necesitas.
  • Géminis: Te angustia ver las cosas un tanto detenidas, pero todo cambiará gracias al apoyo que recibirás de parte de una amistad. Hoy todo empieza a avanzar. En el amor, llega una nueva oportunidad.
  • Cáncer: Sientes que todo está bien manejado, pero un compañero que se ha percatado de algunos errores hablará contigo para perfilar detalles de tu gestión y así lograr una mayor excelencia.
  • Leo: No tengas ánimo competitivo y céntrate solo en tus proyectos. Mirar a otros que hacen la misma función que tú te haría no valorar todo lo que has alcanzado. Confía en tus talentos y esfuérzate.
  • Virgo: No pierdas la paciencia con alguien que puede ser muy radical en sus decisiones. Cortar con lazos no será positivo en este momento. En el amor, evita imponerte y se aclararán las diferencias.
  • Escorpio: Te hacen una oferta laboral. Exige mucho de ti y las compensaciones económicas, posiblemente, no sean las deseadas. La descartarás. En el amor, controla los celos y la desconfianza.
  • Sagitario: Conversarás con alguien que te ayudará a entender lo que no estás viendo. Es posible que estés siendo duro con un familiar que es muy sensible. Reflexionar te hará actuar con más paciencia.
  • Capricornio: Si tienes en mente cortar con algo o con alguien, piensa bien en las consecuencias y no te dejes llevar solo por el impulso del momento. Tendrás que atender temas legales o documentarios.
  • Acuario: El esfuerzo que estás teniendo no está siendo compensado. Hablarás con las personas con las que cerraste el acuerdo y plantearás nuevas condiciones económicas para continuar. Te aceptarán.
  • Piscis: Una persona que se siente herida por algún comentario tuyo dirá cosas para instigarte y provocar un conflicto. No caigas en ninguna provocación y busca un momento adecuado para conciliar.
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