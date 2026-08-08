Pistola usada en el crimen de cambista fue empleada en seis actos criminales

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El general PNP, Víctor Revoredo Farfán, jefe de la Dirección de Investigación Criminal que lleva adelante las pesquisas por el homicidio de un cambista en el centro de Lima, informó que los peritajes realizados al arma confiscada a Reni Alejandro Medina Hernández, venezolano de 21 años, autor del delito, fue utilizado también en otros seis actos criminales, entre ellos dos asesinatos.

Explicó que la Dirección de Criminalística estableció que los proyectiles encontrados en el lugar del homicidio cometido contra el cambista Jorge Sócrates Llanos Chuquillanqui y lesiones graves en agravio del transeúnte Sebastián Raúl Valentín Pachas corresponden a la pistola calibre 380 automática, marca Glock, modelo 25, con número de serie BHMC-746.

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De acuerdo a los peritajes, esta misma arma de fuego fue empleada en diversos atentados vinculados al delito contra el patrimonio, incluso, uno de esos ataques ocurrió en la ciudad imperial del Cusco.

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Los casquillos y proyectiles obtenidos mediante disparos experimentales fueron sometidos al sistema IBIS (Sistema Integrado de Identificación Balística) que son una herramienta informática forense que captura y compara huellas microscópicas en balas y casquillos.

El análisis permitió a los peritos de la Dirección de Criminalística vincular a la pistola Glock con diferentes hechos criminales y almacenar registros en bases de datos centralizados.

Durante la Inspección Técnica Balística (ITB) realizada en la cuadra 6 del jirón Ucayali, Cercado de Lima, donde fue asesinado Jorge Llanos, se encontró tres casquillos incriminados calibre .380” Auto.

El 10 de junio pasado peritos de la Depcri Callao a solicitud de la comisaría de Carmen de la Legua Reynoso, realizaron la ITB en el vehículo APO-259, donde fue asesinado el prestamista César Leonardo Chávez Delgado (53) y en el que también resultó herida su pareja. Se encontró 13 casquillos del mismo tipo.

Asimismo, el 24 de diciembre del año pasado, peritos de la Dircri PNP, a solicitud de la comisaría de Huachipa, realizaron la ITB en la av. Las Torres s/n, frontis de la empresa Bray Controls Perú SAC, n.° 694, lugar donde se suscitó el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud (tentativa de homicidio) en agravio de Brayan Deyvid Naupa Méndez (25). También se encontró un casquillo incriminado, calibre .380” Auto.

Otro caso fue registrado el 24 de agosto del 2025. Peritos del Depdecri Cusco, a solicitud de la unidad de flagrancia PNP, realizaron la ITB en la avenida Coripata Sur con calle Teodoro Serrudo, en relación con los disparos con arma de fuego contra Oscar Luis Rondón Martínez, de nacionalidad venezolana, ubicándose el vehículo de placa X3B-234, el cual presentaba orificios de entrada. También fue hallada una bala del mismo calibre.

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El 8 de agosto del 2022 muestras balísticas sujetas a la ITB, solicitada por la comisaría de Pachacamac por disparos con arma de fuego en vía pública; cuentan con registro de internamiento Secapi nro. 739 -2022 en el departamento de balística forense Dircri PNP.

Por último, el 17 de octubre del 2021, peritos del Depcri Lima Centro, a solicitud de la comisaría de Ate, realizaron la ITB en la vía pública, Mza. B, lote 43, avenida 26 de Mayo con calle Cerámicos, en relación al homicidio del ciudadano venezolano Yohany José Mercado Quevedo (29). Entonces se recogieron 27 casquillos incriminados, calibre .380” auto.

De este modo, la Dirección de Criminalística a cargo del general Carlos Augusto Vargas Mormontoy concluyó que la pistola calibre .380" auto, marca Glock, modelo 25, número de serie BHMC-746, percutó los elementos balísticos correspondientes a todos estos casos.