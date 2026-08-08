Partidos de hoy, sábado 8 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la fecha 4 del Torneo Clausura y el duelo clave de Perú en el Mundial de Vóley Sub 17.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este sábado 8 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN, L1 Max o en servicios de streaming como DGO y L1 Play, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Alianza Lima afrontará un partido clave ante Sport Boys por la punta del Torneo Clausura de la Liga 1. Por otra parte, la selección peruana de vóley juega un duelo decisivo en el Mundial Sub 17.
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Partidos del Mundial de Vóley Sub 17 HOY
- Brasil vs Argentina
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: YouTube de Volleyball World
- Perú vs México
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Latina TV, YouTube de Volleyball World
- China vs Venezuela
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: YouTube de Volleyball World
Partidos de HOY en la Liga 1
- UTC vs ADT
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Juan Pablo II vs Atlético Grau
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Sport Boys vs Alianza Lima
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Amistosos internacionales HOY
- Chelsea vs AC Milán
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Claro Sports
- Manchester United vs PSG
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: MUTV
- Real Madrid vs Ferencváros
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Barcelona vs Nottingham Forest
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Barca TV
Partidos de la Liga Profesional Argentina HOY
- Tigre vs River Plate
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Boca Juniors vs Vélez
- Hora: 5.15 p. m.
- Canal: ESPN