Partidos de hoy, sábado 8 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este sábado 8 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN, L1 Max o en servicios de streaming como DGO y L1 Play, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Alianza Lima afrontará un partido clave ante Sport Boys por la punta del Torneo Clausura de la Liga 1. Por otra parte, la selección peruana de vóley juega un duelo decisivo en el Mundial Sub 17.

Partidos del Mundial de Vóley Sub 17 HOY

Brasil vs Argentina

Hora: 1.00 p. m.

Canal: YouTube de Volleyball World

Perú vs México

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Latina TV, YouTube de Volleyball World

China vs Venezuela

Hora: 7.00 p. m.

Canal: YouTube de Volleyball World

Partidos de HOY en la Liga 1

UTC vs ADT

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max

Juan Pablo II vs Atlético Grau

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Sport Boys vs Alianza Lima

Hora: 8.00 p. m.

Canal: L1 Max

Amistosos internacionales HOY

Chelsea vs AC Milán

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Claro Sports

Manchester United vs PSG

Hora: 6.00 p. m.

Canal: MUTV

Real Madrid vs Ferencváros

Hora: 12.00 p. m.

Canal: ESPN

Barcelona vs Nottingham Forest

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Barca TV

Partidos de la Liga Profesional Argentina HOY