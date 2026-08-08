La Isla de Navidad, enclave australiano del océano Índico, destaca por su biodiversidad, incluyendo selvas tropicales y arrecifes, y una historia marcada por la minería de fosfato. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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La Isla de Navidad es un enclave australiano del océano Índico que destaca por su riqueza ecológica, marcada por selvas tropicales, acantilados y arrecifes. Este territorio de 135 kilómetros cuadrados alberga una comunidad multicultural surgida a partir de una actividad minera que alteró tanto su entorno natural como su dinámica social por más de 100 años. Con el tiempo, el lugar viró hacia la conservación ambiental.

A pesar del enfoque ecológico, la extracción de fosfato persiste en la zona bajo regulaciones estrictas. La economía local se sostiene hoy en el equilibrio entre la minería residual, el turismo incipiente y los servicios gubernamentales, según reporta el Departamento de Infraestructura de Australia.

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¿Qué impacto tuvo un siglo de minería en la Isla de Navidad?

La historia industrial del territorio inició tras su anexión a Gran Bretaña en 1888, cuando se confirmó la presencia de valiosos yacimientos de fosfato. A raíz del hallazgo, la Corona otorgó licencias de explotación al naturalista John Murray y a George Clunies-Ross, creadores de la Christmas Island Phosphate Company. De ese modo, el primer cargamento comercial salió en 1900 desde Flying Fish Cove, la única ensenada natural segura y actual capital insular.

Esta industria extractiva requirió abundante mano de obra procedente de China, Malasia y Singapur. Aunque numerosos trabajadores sufrieron tratos laborales severos bajo un esquema colonial desigual, el flujo migratorio forjó la identidad multicultural de la región. Tras la Segunda Guerra Mundial y el traspaso de soberanía del Reino Unido al gobierno australiano en 1958, las diversas comunidades estructuraron una sociedad donde actualmente conviven múltiples lenguas, credos y tradiciones.

Durante décadas, la remoción del suelo y la excavación de canteras alteraron vastas áreas de selva. Al respecto, "documentos del Departamento de Cambio Climático y Medio Ambiente de Australia calculan que estas operaciones ocasionaron la pérdida aproximada del 25% de la cobertura forestal desde la década de 1890". A pesar del cierre de la mina en 1988 por baja rentabilidad, la actividad reinició en 1991. Actualmente, el desmonte de bosque primario permanece prohibido y la producción opera únicamente en sectores delimitados.

¿Cómo se convirtió la Isla de Navidad en un santuario natural y destino turístico mundial?

La transición hacia la protección ambiental inició en 1980 mediante la creación de un área resguardada en Egeria Point, iniciativa que se expandió progresivamente. Actualmente, el Parque Nacional de la Isla de Navidad abarca aproximadamente 85 kilómetros cuadrados —casi dos tercios de la superficie terrestre— según datos oficiales del Gobierno australiano. Asimismo, una estrategia de restauración forestal recupera viejas zonas mineras adyacentes a las zonas del piquero de Abbott, beneficiando de forma paralela a aves autóctonas y crustáceos.

El mayor atractivo local radica en el desplazamiento masivo de más de 100 millones de cangrejos rojos, especies que migran desde el bosque hacia el litoral para procrear al arrancar la época de lluvias. Para mitigar los atropellos, el personal del recinto bloquea rutas, instala vallas e implementa pasos elevados y subterráneos. “La vida silvestre de la Isla de Navidad es extraordinaria y no se parece a la de ningún otro lugar del mundo”, afirmó Derek Ball, administrador del parque. Gracias al control de la invasora hormiga amarilla loca, dicho grupo animal duplicó su volumen respecto a los 50 millones contabilizados un lustro atrás.

Semejante evento posicionó al territorio entre los parajes predilectos para excursionistas, fotógrafos y observadores de fauna. A este fenómeno encarnado se añaden el buceo en arrecifes de coral, avistamientos temporales del tiburón ballena y senderismo por playas de densa vegetación. Tourism Australia promueve el sitio bajo el sobrenombre de las “Galápagos del océano Índico”; sin embargo, la ubicación distante y el aislamiento aéreo aseguran una afluencia moderada, consolidando al ecoturismo como una alternativa financiera capaz de resguardar el patrimonio ecológico y cultural.