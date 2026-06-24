Condenan a más de 17 años de cárcel a dos sujetos por intentar robar a menor de edad en Sullana

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El Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Flagrancia de Sullana condenó en adelanto de fallo a 17 y 8 meses de pena privativa de la libertad a Juan Carlos Aguilar Carrasco y Segundo Aron Arévalo García por hallarlos responsable del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en grado de tentativa.

La pena rige desde su detención ocurrida el 01 de marzo del 2026 y los jueces especializados dispusieron el pago cuatro mil soles por concepto de reparación civil en beneficio de los agraviados, una madre y su hijo menor. Las magistradas habrían basado su fallo tras la prueba de reconocimiento en rueda de personas y tras hallarle el celular robado a uno de ellos entre sus pertenencias.

Los acusados fueron intervenidos por efectivos policiales el 01 de marzo del presente luego que minutos antes Aguilar Carrasco, en la transversal Lima, cogoteó a un niño de 13 años, para robarle su celular, luego de empujarlo al piso y herirlo en el rostro, dándose a la fuga en el mototaxi conducido por Segundo Arévalo. Un policía de civil, que pasaba por el lugar de manera circunstancial pudo observar el robo y siguió a los encausados, dando luego aviso a la comisaría de El Obrero, cuyos efectivos policiales montaron un operativo logrando en un patrullero intervenir a los acusados, a inmediaciones de la avenida Santa Cruz. En el registro personal se encontró a uno de ellos el celular que había sido robado, siendo además reconocido por el menor.