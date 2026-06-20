Roncar no es inofensivo: Minsa alerta que afecta órganos vitales como el corazón y los riñones

Para prevenir el ronquido, se recomienda controlar el peso, mantener una alimentación equilibrada y realizar ejercicio. Si persiste, es crucial consultar a un especialista. | Foto: Dall-E

Para prevenir el ronquido, se recomienda controlar el peso, mantener una alimentación equilibrada y realizar ejercicio. Si persiste, es crucial consultar a un especialista. | Foto: Dall-E

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El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió recientemente en el Perú que el ronquido frecuente y la respiración por la boca durante la noche no deben considerarse hábitos sin consecuencias. La alerta se centra en el riesgo que representa esta condición para la salud de los ciudadanos, debido a que puede comprometer el funcionamiento del corazón, los riñones y el sistema neurológico. El pronunciamiento se sustenta en evaluaciones médicas difundidas en Lima y se relaciona con la importancia de una correcta oxigenación durante el sueño.

La advertencia fue explicada por un especialista del Hospital María Auxiliadora del Ministerio de Salud del Perú, quien detalló que este problema puede originarse por factores anatómicos como desviación del tabique nasal, enfermedades alérgicas como rinitis o sinusitis, o hábitos respiratorios inadecuados. Además, precisó que la respiración bucal reduce funciones clave de la nariz como el filtrado del aire, su humidificación y la regulación de la temperatura, lo que impacta directamente en la calidad del descanso.

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Ronquido crónico y falta de oxigenación: efectos en el organismo

El especialista explicó que cuando una persona ronca de forma constante, el cuerpo puede experimentar una disminución en la oxigenación durante las horas de sueño. Esta condición provoca una respuesta fisiológica que incluye la liberación de adrenalina en momentos en los que el organismo debería estar en reposo, generando una alteración en los procesos de recuperación del cuerpo.

Con el tiempo, este desequilibrio puede producir un desgaste progresivo en órganos vitales como el corazón y los riñones, además de afectar el sistema neurológico. El impacto no suele ser inmediato, sino acumulativo, lo que incrementa el riesgo de complicaciones de salud a largo plazo si no se trata adecuadamente.

Así se puede prevenir el ronquido y cuándo acudir al médico

Entre las principales recomendaciones se encuentra el control del peso corporal, ya que el sobrepeso puede aumentar la dificultad para respirar durante el sueño y agravar la obstrucción de las vías respiratorias. También se sugiere mantener una alimentación equilibrada y realizar actividad física de manera regular para mejorar la capacidad respiratoria.

Asimismo, el uso de equipos de protección en ambientes con exposición a polvo o sustancias químicas y la adopción de hábitos saludables pueden reducir los factores que desencadenan el problema. El Minsa recomienda acudir a un especialista en caso de ronquido persistente, con el fin de determinar si el origen es alérgico, infeccioso o anatómico, y así recibir un tratamiento oportuno y adecuado.