¿Necesitas una mamografía? Hospital Santa Rosa ofrece este examen médico 100% gratuito sin seguro ni orden médica desde esta fecha
Para facilitar el acceso, el hospital ha ampliado su horario de atención. Además, cuenta con un mamógrafo de última generación que permite una evaluación precisa del tejido mamario para la detección temprana del cáncer.
El Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre realizará una campaña gratuita de mamografías del lunes 18 al viernes 22 de mayo con el objetivo de fortalecer la detección temprana del cáncer de mama, en un contexto en el que son pocos los lugares que ofrecen acceso a este tipo de pruebas. La iniciativa está dirigida a mujeres de entre 40 y 69 años y permitirá acceder al examen preventivo sin necesidad de contar con seguro médico, referencia u orden de atención.
La campaña forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Salud para ampliar el acceso a servicios preventivos y facilitar diagnósticos oportunos. Debido a la alta demanda registrada en jornadas anteriores, el establecimiento decidió ampliar el horario de atención para beneficiar a más pacientes durante la semana de atención gratuita.
¿Quiénes podrán acceder a las mamografías gratuitas del Hospital Santa Rosa y cómo sacar una cita?
El Hospital Santa Rosa informó que las mamografías gratuitas estarán disponibles para mujeres de 40 a 69 años, independientemente del tipo de seguro de salud que tengan. Para acceder al examen no será necesario presentar orden médica ni referencia previa.
Las pacientes interesadas podrán solicitar su cita directamente en el área de recepción del Servicio de Rayos X en los siguientes horarios:
- Turno mañana: 8.00 a. m. a 1.00 p. m.
- Turno tarde: 2.00 p. m. a 6.00 p. m.
La atención se realizará del 18 al 22 de mayo como parte de la campaña de mamografía bilateral de tamizaje 2026 impulsada por el nosocomio ubicado en Pueblo Libre.
Hospital Santa Rosa amplía horario de atención para campaña gratuita de detección de cáncer de mama
Como parte de esta campaña, el hospital extendió el horario de atención hasta las 6.00 p. m. con el objetivo de facilitar el acceso de más mujeres al examen preventivo. El establecimiento señaló que esta medida busca ampliar la cobertura y promover la detección oportuna de posibles lesiones mamarias.
El Hospital Santa Rosa cuenta, además, con un mamógrafo con tomosíntesis, un equipo de última generación que permite obtener imágenes de alta precisión para una evaluación más detallada del tejido mamario. Según el establecimiento, esta tecnología contribuye a mejorar la capacidad diagnóstica y a favorecer una atención temprana frente a posibles casos de cáncer de mama.