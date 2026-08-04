➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 4 de agosto, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este lunes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
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Descubre qué dicen los astros para este martes cuatro de agosto con el horóscopo de este martes elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval. Revisa las predicciones para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.
Horóscopo de hoy, martes cuatro de agosto: predicciones para tu signo
- Aries: No dejes que el tiempo siga pasando y presiona a las personas con las que desarrollas algunas gestiones. Las demoras podrían traerte complicaciones futuras y no puedes permitirlo. Precaución.
- Tauro: Algunas dificultades en la consecución de tus objetivos te obligarán a cambiar de estrategia y ser más exigente con tus compañeros o subordinados. Persevera y tendrás nuevamente el control.
- Géminis: No estás viendo la solución a los problemas que afrontas por contemplaciones subjetivas o emocionales. Hoy tomarás conciencia y verás todo de una manera diferente y positiva.
- Cáncer: Culminas de manera exitosa gestiones que se habían complicado. Ahora tendrás tiempo para retomar todo aquello que descuidaste por haber atendido estos imprevistos. Vuelve la calma.
- Leo: Tendrás una reunión con una persona que será clave para el desarrollo de tus proyectos. En lo personal, familiares y amigos se unirán contigo para celebrar un evento importante. Lo disfrutarás.
- Virgo: Se presenta una nueva alternativa laboral. La oferta es positiva, no la descartes y evalúa sus conveniencias. En el amor, alguien que no puede superar lo que vivió contigo volverá a buscarte.
- Libra: Podrías basarte en datos confusos para gestionar o decidir. No te adelantes a ejecutar si no te aseguras de que cuentas con información correcta. Llega un dinero a tus manos, evita gastos innecesarios.
- Escorpio: Ciertas demoras te pondrán en alerta. Sospecharás de una falta de compromiso por parte de compañeros y ejercerás presión para que todo se mantenga en marcha. No te descuides.
- Sagitario: Estás por tomar decisiones precipitadas. Conviene detenerte y evaluar de manera minuciosa tus objetivos y estrategias. Hacerlo te permitirá corregir algunos errores y evitar complicaciones.
- Capricornio: Abandonas una actividad que no resultaba satisfactoria ni lucrativa. Tendrás al frente una nueva oportunidad que se amolda a tus talentos y capacidades. El cambio será muy favorable.
- Acuario: Una persona que ejerce poder y autoridad te encomendará una actividad o gestión importante. Habrá presión, exceso de trabajo, pero tendrás una gran capacidad para manejarlo y resaltar.
- Piscis: A pesar de todo tu esfuerzo, aún no ves los resultados que esperas. No te desanimes ni consideres descartar lo realizado. Todo avanza, pero a una velocidad distinta a la esperada. Paciencia.