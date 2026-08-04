Senamhi lanza alerta por calor extremo: temperaturas llegarán a 37°C y más de 20 regiones estarán bajo aviso

Indeci recomienda el uso de bloqueadores ante la exposición a la radiación solar | Composición LR

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El calor extremo volverá a sentirse con fuerza en gran parte del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta por el incremento de la temperatura diurna que afectará a la costa y la sierra entre el miércoles cinco y el viernes siete de agosto. Durante esos días, los termómetros alcanzarán hasta 37 °C en la costa norte, mientras que más de 20 regiones permanecerán bajo aviso por altas temperaturas, intensa radiación solar y fuertes vientos.

Según el organismo meteorológico, la costa norte registrará temperaturas entre 30 °C y 37 °C, convirtiéndose en la zona más afectada por este nuevo episodio de calor. En la costa central se esperan máximas de 24 °C a 30 °C, mientras que en la costa sur oscilarán entre 23 °C y 34 °C. La sierra tampoco estará exenta del incremento térmico. Senamhi pronosticó máximas de hasta 32 °C en la sierra norte, 29 °C en la sierra central y 27 °C en la sierra sur.

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Trujillo volverá a soportar temperaturas de hasta 36 °C

La ciudad de Trujillo será una de las más afectadas por esta nueva ola de calor. El aviso meteorológico N.° 299-2026 prevé temperaturas de entre 30 °C y 36 °C, valores muy por encima de lo habitual para esta época del año.

Los distritos de Trujillo, Huanchaco, Salaverry, Moche, La Esperanza, El Porvenir, Alto Trujillo, Florencia de Mora, Víctor Larco y Laredo volverán a registrar jornadas de intenso calor. También se esperan temperaturas elevadas en Simbal, Poroto y sectores de Huanchaco y Laredo.

El Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COER) advirtió que el aumento de la temperatura, sumado a la radiación ultravioleta y a los vientos de hasta 45 km/h, incrementa el riesgo de incendios forestales, por lo que se mantiene una alerta amarilla en las provincias de Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo y Virú.

Radiación UV extrema y vientos de hasta 45 km/h

El Senamhi explicó que la escasa presencia de nubes durante el mediodía favorecerá un incremento de la radiación ultravioleta, mientras que durante las tardes se presentarán ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h.

Estas condiciones podrían afectar la salud de las personas expuestas al sol y favorecer la propagación de incendios forestales en diversas zonas del país.

¿Qué regiones estarán bajo alerta por el calor?

El aviso meteorológico comprende provincias de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes, además de la Provincia Constitucional del Callao.

Indeci pide tomar precauciones

Ante el incremento de las temperaturas, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó usar bloqueador solar, sombreros de ala ancha y lentes con protección UV, mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol durante las horas de mayor radiación, utilizar ropa de colores claros y mantener ventilados los ambientes de la vivienda y del trabajo.

Las autoridades también exhortaron a prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son los más vulnerables frente a las altas temperaturas.

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