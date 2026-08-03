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Naldy Saldaña denuncia a excompañero de La Bella Luz por presuntos tocamientos indebidos e intento de besarla

La cantante presentó una denuncia respaldada con documentos y registros de cámaras de seguridad de la presunta agresión por parte de un excompañero de La Bella Luz.

Naldy Saldaña denuncia a excompañero de La Bella Luz por tocamientos indebidos. Foto: composición LR/ATV
Naldy Saldaña denuncia a excompañero de La Bella Luz por tocamientos indebidos. Foto: composición LR/ATV
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Naldy Saldaña, exintegrante de La Bella Luz, decidió denunciar una grave acusación contra un excompañero de la agrupación de cumbia. La cantante de 25 años presentó una denuncia formal en la que lo acusa de haber realizado presuntos tocamientos indebidos e intentar besarla sin su consentimiento, hechos que, según el documento, habrían ocurrido en el distrito deSan Juan de Lurigancho.

El caso fue dado a conocer a través de un avance de 'Magaly TV, la firme', donde se muestran documentos de la denuncia. En el escrito también se detalla la presunta agresión: "Poniéndose en su frente empezándole a tocarla e intentando besarla sin su consentimiento", según se lee en el parte policial presentado por el programa.

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Naldy Saldaña presenta pruebas de la presunta agresión por excompañero de La Bella Luz

Luego de anunciar recientemente su salida de La Bella Luz tras 3 años, Naldy Saldaña decidió alzar su voz y formalizar la denuncia contra un integrante de la agrupación de cumbia. De acuerdo con el avance difundido por 'Magaly TV, la firme', la artista no solo presentó su manifestación ante las autoridades, sino que también entregó pruebas que respaldarían su versión de los hechos.

Según el programa, las cámaras de seguridad del lugar donde habrían ocurrido los hechos captaron el momento en que el integrante de la orquesta se acercó a Naldy Saldaña y presuntamente le realizó tocamientos indebidos, además de intentar besarla sin su consentimiento.

En el avance también se observan fragmentos de la manifestación policial de la exintegrante de La Bella Luz, donde se describen los hechos que motivaron la denuncia. El documento señala que el acusado se habría aproximado de forma directa a la artista y habría realizado actos sin su consentimiento.

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Naldy Saldaña revela que su salida fue conversada con dueños de La Bella Luz

La salida de Naldy Saldaña se produjo en medio de una etapa de cambios para La Bella Luz, luego de que en las últimas semanas tres de sus vocalistas decidieran dejar la agrupación liderada por Óscar Custodio. Tras hacerse oficial su renuncia, la cantante compartió un comunicado en el que aclaró que su decisión fue conversada previamente con los propietarios de la orquesta.

"Mi renuncia no ha sido abrupta ni improvisada en ningún sentido. Las conversaciones al respecto se han dado desde hace poco más de un mes con los dueños y no, nunca el dinero ha sido motivo", afirmó. Asimismo, rechazó las versiones que surgieron tras su salida y precisó: "Rechazo completamente cualquier información y/o especulación que indique que mi salida del grupo ha sido por irme a otra agrupación por dinero o, incluso, por intentar aprovechar la situación que actualmente atraviesa la orquesta, dadas las últimas salidas de otros de mis compañeros", manifestó.

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