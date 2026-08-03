NOAA eleva a 97% la probabilidad de que Fenómeno El Niño se extienda hasta 2027 y alcance nivel "muy fuerte"

Se prevé que El Niño alcance la categoría de "muy fuerte" entre octubre y diciembre de 2023, con una probabilidad del 81% de anomalías superiores a 2,0 °C. | Foto: Andina/Composición LR

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El fenómeno El Niño global continúa fortaleciéndose en el océano Pacífico ecuatorial y tiene un 97% de probabilidad de mantenerse activo hasta marzo de 2027, según el más reciente informe del Centro de Predicción Climática (CPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). El organismo también proyecta una alta posibilidad de que el evento alcance la categoría de "muy fuerte" durante los últimos meses de este año.

El reporte, publicado el 27 de julio, señala que las temperaturas superficiales del mar permanecen por encima de los valores habituales en el Pacífico central y oriental, mientras que las condiciones atmosféricas observadas son consistentes con el desarrollo del fenómeno. De acuerdo con la entidad, el calentamiento continuará intensificándose hacia finales de 2026.

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Temperaturas del océano muestran un fortalecimiento progresivo de El Niño

El informe detalla que, hasta febrero de 2026, predominaban temperaturas inferiores al promedio en gran parte del Pacífico ecuatorial. Sin embargo, desde ese mismo mes comenzaron a registrarse anomalías cálidas en el Pacífico oriental, las cuales aumentaron de forma sostenida desde abril, confirmando la evolución del fenómeno.

Entre los registros más recientes, la NOAA reportó anomalías de +0,3 °C en la región Niño 4, +1,4 °C en la región Niño 3.4, +1,8 °C en la región Niño 3 y +3,0 °C en la región Niño 1+2, correspondiente a la zona cercana al litoral de Sudamérica. Asimismo, indicó que el contenido de calor acumulado en los primeros 300 metros del océano permanece por encima del promedio, un indicador que suele anticipar el fortalecimiento de El Niño.

NOAA prevé un episodio "muy fuerte" entre octubre y diciembre

Según la actualización probabilística del Centro de Predicción Climática, existe más del 96% de probabilidad de que El Niño continúe presente durante todas las temporadas previstas hasta febrero-abril de 2027. Además, el organismo calcula un 81% de probabilidad de que el fenómeno alcance la categoría de muy fuerte, con anomalías iguales o superiores a 2 °C, entre octubre y diciembre de este año.

El modelo climático CFS.v2 de la NOAA también proyecta que las anomalías positivas de temperatura en la región Niño 3.4 persistirán durante todo el verano del hemisferio sur 2026-2027, con un pico de intensidad previsto hacia finales de 2026. Estas proyecciones forman parte del monitoreo permanente que realiza el organismo sobre la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas en el Pacífico ecuatorial.