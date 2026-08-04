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La Bella Luz anuncia la salida del director musical César Sánchez tras denuncia de Naldy Saldaña: “Asumimos este momento con profunda responsabilidad”

La Bella Luz retiró de sus filas a César Sánchez Chavesta tras denuncia de Naldy Saldaña, pero usuarios cuestionan a los dueños por no haber actuado antes.


Retiran a César Sánchez Chavesta de La Bella Luz tras denuncia de Naldy Saldaña.
Retiran a César Sánchez Chavesta de La Bella Luz tras denuncia de Naldy Saldaña.
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La cantante Naldy Saldaña tuvo que dejar los escenarios y su trabajo en La Bella Luz, al ser víctima de tocamientos indebidos por parte del director musical César Sánchez Chavesta y por no haber encontrado apoyo por parte de los dueños: Óscar Custodio Chavesta y Pilar Torres. Un día después de la denuncia y ante la ola de críticas, la agrupación de cumbia envió un comunicado para anunciar la salida del implicado.

"Como medida inmediata e indefinida, mientras las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes, hemos decidido separar de sus funciones al director de la orquesta César Sánchez Chavesta", dice el documento que La Bella Luz publicó este martes 4 de agosto.

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PUEDES VER: Fiorella Castillo, exintegrante de La Bella Luz, respalda a Naldy Saldaña tras denuncia por presuntos tocamientos indebidos: "Hay cosas que..."

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La Bella Luz asume responsabilidad por caso Naldy Saldaña

El último lunes 3 de agosto, Naldy Saldaña acudió al programa de Magaly Medina para revelar que fue víctima de acoso y tocamientos indebidos por parte del director musical de La Bella Luz. Ante la falta de acciones, decidió que retirarse del grupo. Desde entonces, en redes sociales, los usuarios empezaron a pedir que la orquesta se pronuncie y que anuncie la expulsión de César Sánchez Chavesta.

"Ante la denuncia pública que ha realizado una exintegrante de nuestra organización, rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia, acoso o conducta que atente contra la dignidad, la integridad y el bienestar de las personas. Expresamos nuestra solidaridad a la Srta Naldy Saldaña, lamentando profundamente lo ocurrido y esperando que ninguna persona se vea afectada a situaciones similares, reconociendo el valor que implica denunciar este tipo de hechos que atentan con la estabilidad emocional de las personas", manifestaron en su comunicado.

Asimismo, los encargados de La Bella Luz indicaron que colaborarán con las autoridades policiales y judiciales y brindarán las facilidades necesarias para el esclarecimiento de los hechos. "Como empresa y organización artística, asumimos este momento con profunda responsabilidad y reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la integridad y la construcción de un ambiente seguro y libre de toda forma de violencia", añadieron.

PUEDES VER: La respuesta de los dueños de La Bella Luz a la denuncia de Naldy Saldaña por presuntos tocamientos indebidos: "Tienes que superarlo"

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Usuarios rechazan comunicado de La Bella Luz

A pesar del comunicado, los cibernautas expresaron su rechazo por la falta de accionar de La Bella Luz. “¡Tan tibios! Que vergüenza que se tengan que exponer todo, para que recién tomen medidas del asunto. No representa la imagen de ‘familia’ que siempre quisieron dar. ¡Total apoyo a Naldy!”, comentó la cantante Shania Lazo.

"Lo sabían, lo encubrieron y le pidieron a la víctima que “lo supere”. Es vergonzoso este comunicado…", "Sr Custodio, Ud sabía y lo ocultó. ¿No tiene ni 50 céntimos de mea culpa? Bajísimo", "Nadie tiene el derecho de decirte que ya deberías haber superado algo que ellos jamás vivieron. Estamos contigo Naldy" y "Dejen de seguir a esta orquesta. Espero que los demás integrantes puedan encontrar un mejor grupo, pero la bella luz tiene que desaparecer por apañar este acto"; fueron los comentarios que dejaron los propios seguidores de la agrupación en Instagram.

Usuarios rechazan comunicado de La Bella Luz.

Usuarios rechazan comunicado de La Bella Luz. Foto: Instagram

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