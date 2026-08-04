Juez Juan Varillas resolvió el caso El Comercio en tres días y medio

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El juez Juan Gustavo Varillas Solano es célere y expeditivo, pero por eso mismo pone en duda sus acciones, tratándose de casos societarios o comerciales muy complejos. En el caso de la compra-venta del Grupo El Comercio sólo habría tenido un máximo de tres días y medio para estudiar la demanda y conceder la medida cautelar de no innovar a favor de los accionistas Hernando López de Romaña Dalmau, Alois Miró Quesada Koechelin y Arthur do Naascimiento Silva.

De acuerdo con información obtenida por La República, la demanda se presentó al Séptimo Juzgado Civil Subespecialidad Comercial en algún momento del martes, 21 de julio de 2026.

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Si se presentó a primerísima hora, el juez la recibió de inmediato, tiene carga cero, es decir no hay otros casos previos, por lo que se pone en ese mismo momento a evaluar la solicitud de medida cautelar, el plazo en que resolvió es de tres días y medio.

En el sistema de notificaciones electrónicas de la Corte Superior de Justicia de Lima, según los documentos trascendidos a la prensa, el juez resolvió la medida cautelar a las 12.19 p. m. del jueves, 30 de julio de 2026. El documento pasó ese mismo día al secretario del juzgado para su notificación, a las 12.23 p. m.

Los días feriados

Es decir, todo sucedió entre el 21 y 30 de julio, pero debe tenerse en cuenta que el 23 de julio fue feriado, luego 25 y 26 corresponden al sábado y domingo, el 27 de julio fue día libre compensable en la administración pública, 28 y 29 feriado.

Eso deja para el estudio del expediente y resolver el mismo 21 de julio que ingresa la demanda, el 22 y 24 de julio y las primeras horas del 30 de julio. Esos son tres días y medio. Ahora, si suponemos que se trata de un funcionario esforzado, que los hay en el país, y se llevó el trabajo a su casa, debemos suponer que lo mismo hizo con otros expedientes, por lo que el tiempo dedicado al tema de El Comercio no puede ser mucho mayor a lo ideal.

En este punto, sería interesante que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial realice una verificación en el sistema informático para establecer una variación en el rango de resoluciones resueltas por el Séptimo Juzgado Civil Comercial en días feriados con respecto a días naturales.

Podría, a lo mejor, el juez Varillas Solano ser reivindicado y reconocido como un magistrado ejemplar. Pero, la realidad nos dice lo contrario, es imposible resolver un caso complejo, en un corto espacio de tiempo aun cuando el magistrado lo lleve a su casa. Nunca es un expediente. Hay un monto de expedientes por resolver. ¿Por qué este y no aquel?

Modalidad

Pero, más allá del caso El Comercio, en muchas indagaciones realizadas por la desaparecida Oficina de Control de la Magistratura y la actual Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, aparece ese mismo fenómeno: celeridad en la admisión y resoluciones de medidas cautelares que resultan controversiales.

El otro detalle, también observado en este caso, es la baja garantía o contra cautela que exige este juez. Este es un tema que la Procuraduría ha pedido investigar en múltiples ocasiones en los órganos de control y la fiscalía. Son estas decisiones céleres que luego Varillas Solano no ha podido justificar las que le han merecido sanciones de multa económica, suspensión en el ejercicio de la magistratura por dos años, procesos penales con restricciones y pedidos de destitución.

Juan Varillas Solano no es el único caso en los Juzgados Civiles de Derecho Comercial. Otros de sus colegas siguen el mismo patrón para dictar medidas cautelares a granel.

Fama internacional

El accionar del juez Juan Varillas Solano tiene fama internacional. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tenido que emitir diversos mandatos requiriendo al juez dejar sin efecto medidas cautelares que impedían la ejecución de cartas fianza de instituciones bancarias extranjeras vinculadas a normativas comunitarias.

El 12 de enero de 2022, Varillas otorgó una medida cautelar en favor de Colombiana Kimberly Colpapel Kimberly-Clark Ecuador contra el Banco Guayaquil para evitar el cobro de una millonaria carta fianza.