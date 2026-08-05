'Una noche de salsa 15' se llevará a cabo el 27 de marzo de 2027 en el Estadio San Marcos, con un prestigioso cartel de estrellas de la salsa. Foto: difusión

'Una noche de salsa 15' se llevará a cabo el 27 de marzo de 2027 en el Estadio San Marcos, con un prestigioso cartel de estrellas de la salsa. Foto: difusión

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'Una noche de salsa 15' anuncia su cartelera de estrellas con sorpresas. El evento salsero de mayor prestigio y credibilidad del país confirmó que se muda a Estadio San Marcos, después de 14 ediciones en el Estadio Nacional de Lima. Esta vez, el evento que contará con grandes artistas de talla internacional se realizará el sábado 27 de marzo del 2027.

Tropimusic, empresa que hace posible este festival en Lima, informó que entre los artistas confirmados para la edición 15 de 'Una noche de salsa' están El Gran Combo de Puerto Rico, Niche, La Sonora Ponceña, Adolescentes Orquesta y Puerto Rican Power, que llega por primera vez al Perú.

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Asimismo, la empresa productora reveló que en los próximos días se anunciará a las seis grandes luminarias de la música en este evento, adonde llega no solo público de Lima y del interior del país, sino también de otros países de la región.

Entradas para 'Una noche de salsa 15'

La venta de entradas para 'Una noche de salsa 15'en el Estadio San Marcos inició el martes 4 de agosto a las 10.00 a. m. a través de Teleticket. Los precios van desde S/ 30 y los amantes del género podrán disfrutar de la preventa con un 20% de descuento con cualquier medio de pago hasta el viernes 7 de agosto o hasta agotar stock.

Entradas para 'Una noche de salsa 15'. Foto: difusión

Cabe recalcar que a diferencia de ediciones anteriores de 'Una noche de salsa', el nuevo concierto contará con menos artistas, quienes podrán ampliar su repertorio y ofrecerán una hora y media de espectáculo. Esta decisión se debe, según los organizadores, a pedido del público.