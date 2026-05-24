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Congreso: Colegio de Tecnólogos rechaza creación del Colegio de Fisioterapeutas porque afectaría a 9.000 especialistas

El Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales y el Colegio de Tecnólogos advirtieron que la iniciativa del Congreso traería riesgos legales, académicos y transgrediría el sistema de salud.

La institución médica rechazó la iniciativa del Congreso desde la Comisión de Educación. Foto: Difusión
La institución médica rechazó la iniciativa del Congreso desde la Comisión de Educación. Foto: Difusión
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El Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú y el Colegio de Tecnólogos Médicos expresaron su rechazo al proyecto de ley promovido en el Congreso para crear el Colegio Profesional de Terapeutas. Mediante un comunicado conjunto, los decanos Pedro Riega López y Waynner Sánchez García advirtieron que la iniciativa legislativa afectaría a más de 9.000 profesionales de la salud, en particular a los tecnólogos médicos especializados en terapia física y rehabilitación.

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Las instituciones sostuvieron que la principal preocupación radica en que la creación de un Colegio de Fisioterapeutas supondría una alteración del sistema de salud pública y generaría una distorsión en el marco regulatorio de la profesión.

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Explicaron que los profesionales de Tecnología Médica en la especialidad de Terapia Física y Rehabilitación ya se encuentran representados y colegiados en el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. Asimismo, señalaron que las competencias de estos especialistas están debidamente reguladas mediante normas técnicas emitidas por el Ministerio de Salud y EsSalud.

En ese contexto, advirtieron que la eventual creación de un Colegio de Fisioterapeutas podría generar conflictos normativos y dificultades en la regulación del ejercicio profesional.

Además, recordaron que la Ley N.º 28456 establece expresamente que, para ejercer la Tecnología Médica en la especialidad de Terapia Física y Rehabilitación, es requisito estar inscrito en el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú.

Por ello, señalaron que quienes optaran por colegiarse en un eventual Colegio de Fisioterapeutas, que promueve el Congreso, no estarían habilitados para ejercer la tecnología médica en terapia física y rehabilitación. Del mismo modo, precisaron que dicha colegiatura no les permitiría acceder al Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) ni desempeñarse profesionalmente bajo el marco legal vigente en el país.

En suma, los problemas que acarrearía esta norma serían la fragmentación del sistema de salud nacional, el debilitamiento institucional y la afectación directa a estudiantes, egresados y actuales y futuros tecnólogos médicos.

"La salud del Perú necesita instituciones fortalecidas, articuladas y orientadas al bienestar de la población. La tecnología médica es una de ellas", expresaron los decanos.

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