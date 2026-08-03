Keiko Fujimori anuncia el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles y en el sistema de transporte | Foto: Presidencia

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“Hemos ya aprobado en el Consejo de Ministros para que las Fuerzas Armadas colaboren con el INPE, en la seguridad de los penales, sino que también en los próximos días las Fuerzas Armadas estarán en las calles y también en el sistema de transportes", señaló Keiko Fujimori durante una transmisión en vivo desde Palacio de Gobierno.

Sin embargo, estas medidas enfocadas principalmente en el patrullaje militar contrastan con la realidad del país, donde la crisis de violencia e inseguridad se mantiene.

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De acuerdo con el analista de datos Juan Carbajal, sobre la base de los registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) al 31 de julio de 2026, la gestión de Keiko Fujimori arrancó con 25 homicidios confirmados en tan solo sus primeros cuatro días, acumulando un promedio diario de 6.25 asesinatos a nivel nacional.

El mismo 28 de julio con 5 muertes, escaló a 9 el 29 de julio, registró 8 casos el 30 de julio y sumó otros 3 el 31 de julio, cifras que incluso podrían incrementarse a medida que la base de datos oficial procese los reportes pendientes de diversas regiones.

Además, entre enero y julio de 2026, los asesinatos de adolescentes en el Perú alcanzaron su pico más alto desde el año 2017. La principal causa de esta crisis sigue siendo el uso de proyectiles de arma de fuego (PAF). El analista señaló que “de seguir esta tendencia, lamentablemente el 2026 podría terminar como el año con la mayor cantidad de homicidios de adolescentes en la última década”.

Expulsión de extranjeros y agenda ministerial

Respecto al trabajo en materia de seguridad ciudadana, la mandataria detalló que sostuvo reuniones de coordinación con las carteras de Cancillería, Defensa, Interior y Justicia. Producto de ello, se confirmó la salida de un vuelo con extranjeros que ya terminaron de cumplir sus condenas en el Perú.

"Ellos acaban de hacer una conferencia de prensa anunciando la expulsión de unos ciudadanos extranjeros que cumplieron su condena y que por lo tanto tenían que ser expulsados del país", explicó.

Asimismo, precisó que la aeronave enviada hacia territorio venezolano servirá como una acción de asistencia para connacionales en el exterior.

"Estamos aprovechando ya que este avión está yendo a Venezuela y el canciller tenía la información de que hay una decena o 20 personas, 20 compatriotas, que quieren retornar a nuestro país sobre todo después del terremoto ocurrido en el hermano país de Venezuela. Así es que este es un vuelo además con un carácter humanitario", añadió.

Sobre el accidente en Nazca y el aeropuerto de Pisco

Fujimori expresó sus condolencias por el accidente aéreo ocurrido en Ica y descartó el cierre del aeropuerto en la zona. "Lo primero que quiero hacer es expresar mi más sentido pésame a las familias que han perdido la vida el último sábado en un trágico accidente en Nazca", manifestó.

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Además, indicó que el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roger Valencia, y el ministro de Transportes, Rafael Rey, realizaron las evaluaciones correspondientes.

Sobre la operatividad del aeropuerto, la presidenta aclaró que, tras cruzar información técnica sobre el trayecto de la avioneta, se descartó suspender las instalaciones de Pisco.

"El primer informe que me habían dicho es que la aeronave había salido del aeropuerto de Nazca (...). Sin embargo, ya este domingo con mayor información, sabiendo que la aeronave salió de Pisco, esta posibilidad queda totalmente descartada. No se va a suspender el funcionamiento del aeropuerto de Pisco. Es un gran aeropuerto y además es el aeropuerto alternativo al aeropuerto de Lima", dijo.

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Apertura de Palacio de Gobierno

Por otro lado, la mandataria anunció que la casa de Gobierno volverá a recibir a delegaciones escolares y a la ciudadanía en general. "Vamos a reabrir las visitas de Palacio de Gobierno para los niños, para los escolares. De lunes a viernes vamos a organizarlos además para que se puedan hacer estas visitas tan bonitas de diferentes escuelas a nivel nacional", afirmó.

Fujimori también detalló los encuentros multilaterales sostenidos con delegaciones internacionales y jefes de Estado de la región durante su investidura. "Eestuve con el presidente de Bolivia, el presidente de Uruguay, el presidente de Paraguay, el presidente Peña, el presidente de Chile, el presidente de Argentina, la presidenta de Honduras, el presidente de Ecuador, el vicepresidente de Colombia, el rey de España y el primer ministro de Aruba. Yo creo que nuestro país ha estado nuevamente en el centro de la noticia de Latinoamérica", concluyó.