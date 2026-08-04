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Economía

Precio del dólar en Perú hoy, martes 4 de agosto de 2026: consulta el tipo de cambio en bancos, casas de cambio y plataformas digitales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú hoy, martes 4 de agosto de 2026
Precio del dólar en Perú hoy, martes 4 de agosto de 2026 | Composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, martes 4 de agosto, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,380 la compra y S/3,400 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este martes 4 de agosto?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

Precio del dólar hoy, martes 4 de agosto en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

07:13
4/8/2026

¿Para qué sirve el tipo de cambio que entrega la Sunat?

El tipo de cambio que da a conocer la Sunat es una referencia para temas tributarios, precisa Jorge Carrillo Acosta. “Sirve para que una persona pueda saber qué tipo de cambio registra en su contabilidad en la compra, venta o en su declaración de impuestos”.

07:13
4/8/2026

Tipo de cambio vía Sunat: cotización del tipo de cambio

• Compra: S/3,391
• Venta: S/3,402

07:12
4/8/2026

Apertura del tipo de cambio vía Bloomberg

El precio del dólar abrió su cotización en S/3,3972 de acuerdo a datos preliminares del portal de Bloomberg.

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