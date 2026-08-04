Más de 10 distritos de Lima y Callao no tendrán luz por hasta 12 horas del 5 al 7 de agosto: revisa horarios y zonas afectadas
Los horarios de corte serán diferentes por zonas, con avisos específicos para cada área afectada. Se recomienda a los ciudadanos planificar sus actividades según el cronograma de cortes.
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La empresa Pluz informó de nuevas interrupciones programadas del suministro eléctrico desde este miércoles 5 hasta el viernes 7 de agosto en diversos sectores de Lima y Callao. Estos cortes se deben a labores de mantenimiento e intervención en la red eléctrica y alcanzarán áreas de San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Bellavista, Carabayllo y el Rímac.
Los cortes se realizarán en diferentes horarios, con una duración que irá desde algunas horas hasta aproximadamente ocho horas, por lo que la empresa recomendó a los usuarios revisar el cronograma correspondiente a su sector y tomar las previsiones necesarias.
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¿Qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz? Horario y zonas
Miércoles 5 de agosto de 2026
Lima Cercado
- Zonas afectadas: Se suspenderá el servicio en la av. Abancay (cuadras 7 y 8), av. Nicolás de Piérola (cuadras 14 y 15), jr. Ayacucho (cuadra 8), jr. Inambari (cuadra 7), calle Santa Catalina (cuadra 6) y jr. Puno (cuadras 4, 5 y 6).
- Horario de interrupción: 12.00 a. m. - 6.00 a. m.
Callao
- Zonas afectadas: El corte afectará las calles Las Azucenas, Los Geranios, Las Margaritas, Las Rosas, Los Lirios, Los Gladiolos, Los Tulipanes, la calle 2, la calle A, la av. Corpac y el auxiliar Faucett.
- Horario de interrupción: 8.00 a. m. - 6.00 p. m.
San Martín de Porres
- Zonas afectadas: La interrupción del servicio comprenderá la urbanización California, la Asociación de Vivienda Brisas de Santa Rosa, la Asociación Residencial Virgen del Carmen, la Asociación Los Portales de Santa Rita, la Asociación Las Casuarinas de Santa Rosa y la Asociación Los Robles de Santa Rosa.
- Horario de interrupción: 8.30 a. m. - 6.30 p. m.
Rímac
- Zonas afectadas: Las zonas afectadas serán el asentamiento humano Municipal N.° 3 Comité 13 y el sector Flor de Amancaes.
- Horario de interrupción: 8.00 a. m. - 7.00 p. m.
Los Olivos
- Zonas afectadas: El servicio será suspendido en toda la urbanización Pro Lima.
- Horario de interrupción: 7.00 a. m. - 7.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: La interrupción abarcará la Asociación Jorge Basadre, el centro poblado menor Mariscal Andrés Avelino Cáceres, las urbanizaciones La Huayrona, San Carlos y San Gabriel, además de la av. Jorge Basadre Este (cuadra 6), la av. Santa Rosa (cuadra 23) y el jr. Los Asbestos (cuadra 6).
- Horario de interrupción: 9.30 a. m. - 5.30 p. m.
Huaura
- Zonas afectadas: El corte afectará el centro poblado San Juan Bautista.
- Horario de interrupción: 8.00 a. m. - 1.00 p. m.
Jueves 6 de agosto de 2026
Puente Piedra
- Zonas afectadas: La suspensión del servicio comprenderá la Asociación Municipal Luis Pardo Novoa, el programa de vivienda San Diego II Etapa, las asociaciones Las Hortalizas, Villa Margarita, Las Tres Regiones, El Platanal, Los Huertos de Puente Piedra, Villa Florida, Los Sauces, Villa Las Flores, Los Manantiales, la Cooperativa Gallinazos, la Asociación uno de Mayo y la Asociación Santa Inés.
- Horario de interrupción: 8.30 a. m. - 6.30 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: El corte se realizará en la Asociación Compradores de Terrenos de Campoy, la av. Los Próceres (cuadras 15 y 16) y la av. Las Flores de Primavera (cuadra 9).
- Horario de interrupción: 9.30 a. m. - 5.30 p. m.
Viernes 7 de agosto de 2026
Callao
- Zonas afectadas: El servicio será suspendido en el jr. Ayacucho (cuadra 12), jr. Miroquesada (cuadra 13), av. República de Panamá, av. Sáenz Peña, jr. Montezuma, av. La Paz, jr. Lazareto, calle César Vallejo, calle Manuel Raygada, calle Nueva y calle Tacna.
- Horario de interrupción: 8.00 a. m. - 6.00 p. m.
Puente Piedra
- Zonas afectadas: Las zonas afectadas serán la Asociación Lomas de Puente Piedra, la Asociación Gramadales, el asentamiento humano Los Andes del Perú y la Asociación Las Gardenias.
- Horario de interrupción: 9.00 a. m. - 6.00 p. m.
Carabayllo
- Zonas afectadas: El corte comprenderá el programa de vivienda Los Suyos – El Reposo y la Asociación Los Suyos.
- Horario de interrupción: 9.30 a. m. - 6.00 p. m.
Comas
- Zonas afectadas: La interrupción afectará la urbanización Alameda del Retablo (edificios E al M).
- Horario de interrupción: 9.00 a. m. - 3.00 p. m.
San Martín de Porres
- Zonas afectadas: El servicio será suspendido en la av. Alfredo Mendiola (cuadras 11 y 12).
- Horario de interrupción: 12.00 a. m. - 4.00 p. m.
Independencia
- Zonas afectadas: Las zonas afectadas serán el jr. Las Amapolas, la av. Las Gladiolas, la av. Las Violetas, la av. Los Pinos, la av. Los Robles, la calle Los Claveles y la calle Los Nogales.
- Horario de interrupción: 8.00 a. m. - 6.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: El corte comprenderá la calle San Francisco (cuadras 7 y 8) y la calle Las Mercedes (cuadras 9 y 10).
- Horario de interrupción: 9.00 a. m. - 6.00 p. m.
Magdalena del Mar
- Zonas afectadas: La suspensión del servicio afectará la av. Brasil, la av. del Ejército, la av. Augusto Pérez Araníbar, el jr. Pedro Drinot (Arica), los jirones Larco Herrera, Sáenz Peña, Sucre, Hermilio Valdizán, Moore, Raimondi, García Salcedo, Ildefonso Fuentes, Eduardo Carrasco y Francisco Bejarano, además del malecón Grau y el Circuito de Playas Costa Verde.
- Horario de interrupción: 8.30 a. m. - 6.30 p. m.
Rímac
- Zonas afectadas: El corte se realizará en la av. A, Praderas 4 (edificios 2 y 3).
- Horario de interrupción: 9.00 a. m. - 6.00 p. m.
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¿Cómo obtener una copia del recibo de luz?
Los usuarios pueden descargar una copia de su recibo de luz a través del Portal Cliente o la aplicación móvil de la empresa. Para recibirlo mensualmente por correo electrónico, deben activar la opción Recibo Digital e ingresar con su cuenta.
Desde la app, solo deben registrar su número de suministro, ingresar a Mis Facturaciones, seleccionar Ver recibo y descargar el documento. La copia física solo se entrega en los centros de atención cuando sea necesaria para algún trámite.
¿Dónde ubico mi número de cliente del recibo de luz?
El número de cliente es el código que identifica al usuario del servicio eléctrico y suele ser solicitado para realizar consultas o trámites. Este dato aparece en la parte derecha del recibo de luz, dentro de un recuadro resaltado.
También puede consultarse desde la aplicación móvil de la empresa o en su página web, en la sección Cómo entender mi recibo de luz.