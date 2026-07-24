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Pago ONP agosto 2026: revisa el cronograma oficial y conoce las fechas de depósito por apellido

Los pensionistas de la ONP ya conocen el cronograma de pagos para agosto de 2026. Se detallan las fechas de depósito y el calendario para el servicio de pago a domicilio.

Los afiliados al Decreto Ley N.° 19990 recibirán sus pensiones de forma escalonada desde el 10 hasta el 13 de agosto, según la inicial de su apellido paterno.
Los afiliados al Decreto Ley N.° 19990 recibirán sus pensiones de forma escalonada desde el 10 hasta el 13 de agosto, según la inicial de su apellido paterno. | Foto: composición LR
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Los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya conocen el cronograma de pago correspondiente a agosto de 2026. La entidad informó las fechas de depósito para los distintos regímenes que administra, así como el calendario del servicio de pago a domicilio, con el fin de que los beneficiarios puedan organizar el cobro de sus pensiones.

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Para los afiliados al Decreto Ley N.° 19990, el abono se realizará de manera escalonada según la inicial del apellido paterno. Los depósitos estarán disponibles en las cuentas de los pensionistas a través del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. Asimismo, la ONP precisó las fechas para otros regímenes pensionarios y modalidades de pago.

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Cronograma de pago de pensiones ONP en agosto 2026 según la inicial del apellido

Los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 recibirán el depósito de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno, conforme al siguiente cronograma:

  • A – C: 10 de agosto.
  • D – L: 11 de agosto.
  • M – Q: 12 de agosto.
  • R – Z: 13 de agosto.

Asimismo, los pensionistas comprendidos en los convenios internacionales y los beneficiarios de la Ley N.° 27803 recibirán el depósito el 14 de agosto. En tanto, el pago a domicilio para este grupo se efectuará del 17 al 26 de agosto.

Fechas de depósito y pago a domicilio para pensionistas de la ONP en agosto 2026

La ONP también confirmó el calendario para los pensionistas de los regímenes del Decreto Ley N.° 18846, Decreto Ley N.° 20530, las pensiones por encargo, la Ley N.° 30003, dirigida a pensionistas pesqueros, y la Ley N.° 26790, correspondiente al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. En todos estos casos, el depósito en cuenta se realizará el 14 de agosto en las entidades financieras autorizadas.

En el caso de los beneficiarios de la Ley N.° 26790, el Banco de la Nación también efectuará los pagos vinculados con cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro. Para estos regímenes, el servicio de pago a domicilio se desarrollará entre el 20 y el 26 de agosto, de acuerdo con el cronograma establecido por la ONP.

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