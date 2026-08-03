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Deportes

Fixture de Perú en el Mundial de Vóley Sub 17: rivales, horarios y canal de TV para ver a la selección en el torneo

El equipo comandado por Marcello Bencardino se alista para su debut en el Mundial de Vóley Sub 17 2026. Revisa todos los partidos de la selección peruana en fase de grupos.

El Mundial de Vóley Sub 17 se jugará entre el 6 y el 16 de agosto en Chile. Foto: Federación Peruana de Vóley
El Mundial de Vóley Sub 17 se jugará entre el 6 y el 16 de agosto en Chile. Foto: Federación Peruana de Vóley
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La selección peruana de vóley cuenta los días para su participación en el Mundial Sub 17 2026. Luego de disputar la Copa Federación, las dirigidas por Marcello Bencardino quedaron listas para hacer su presentación en territorio chileno.

Las 'Matadorcitas' se ubican en el grupo B y uno de sus rivales más complicados será la poderosa China. El debut del combinado nacional será el próximo 6 de agosto. Revisa la programación completa de sus partidos y cómo seguirlos.

PUEDES VER: Tabla de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura y posiciones del Acumulado

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Grupo de Perú en el Mundial de Vóley Sub 17

La selección peruana de vóley sub 17 necesita quedar en el primer o segundo lugar del grupo B para clasificar a cuartos de final del Mundial.

  • China
  • Perú
  • Venezuela
  • México
  • Túnez
  • Filipinas

Partidos de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley

El primer rival de la 'Bicolor' será la selección de Túnez. Liceo Particular Mixto, San Felipe (Chile), será la sede de todos los partidos de las peruanas en la fase de grupos.

  • Perú vs Túnez | jueves 6 de agosto | 5.00 p. m.
  • Perú vs Venezuela | viernes 7 de agosto | 2.00 p. m.
  • Perú vs México | sábado 8 de agosto | 2.00 p. m.
  • Perú vs Filipinas | lunes 10 de agosto | 5.00 p. m.
  • Perú vs China | martes 11 de agosto | 8.00 p. m.

PUEDES VER: Asistente de Cienciano tras ganarle a Universitario: "Pasamos por arriba al campeón de la Sudamericana y hoy al tricampeón de Perú"

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¿Dónde ver el Mundial de Vóley Sub 17 2026?

Latina TV (canal 2 y 702 en HD) permitirá ver todos los partidos de la selección peruana en el Mundial Femenino de Vóley Sub 17 a través de sus distintas plataformas. Por otra parte, podrás seguir la cobertura completa con todas las incidencias a través de La República Deportes.

Convocadas de Perú para el Mundial de Vóley Sub 17

  • Armadoras: Marcela Manrique y Mireya Maldonado
  • Puntas: Fernanda Pinto, Valentina Valera, Sofía Olavarría y Nahir Cueva
  • Opuestas: Tamara Galdós y Cielo Quispe
  • Centrales: Dara Herrada, Avril Moran, Kiara Lazo y Zoe Koechlin
  • Líberos: Kaori Mendoza y Vannia Adrianzen
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