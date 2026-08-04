Luis Rubio renuncia a candidatura a la alcaldía de Lima por Renovación Popular | Difusión

Luis Rubio renuncia a candidatura a la alcaldía de Lima por Renovación Popular | Difusión

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Luis Isael Rubio Idrogo presentó su renuncia irrevocable a la candidatura para la alcaldía provincial de Lima Metropolitana por Renovación Popular Perú, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En la misma lista electoral, el líder de la agrupación, Rafael López Aliaga, figura como postulante al cargo de primer regidor y teniente alcalde.

Su renuncia se formalizó mediante un oficio presentado este 4 de agosto ante la Mesa de Partes del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro. En el documento, Rubio señala que toma la decisión por "razones estrictamente personales", a pesar de que su candidatura ya había sido admitida por la autoridad electoral el pasado 26 de julio.

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El documento —firmado por Rubio y presentado en 4 folios— se ampara en la Ley de Elecciones Municipales y pide la certificación de su firma ante el Secretario General del JEE para validar su salida formal del proceso electoral.