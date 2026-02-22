HOYSuscripcion LR Focus

Ministerio de Salud ofrece despistaje de 5 tipos de cáncer de forma gratuita y sin una orden: consulta los centros de salud

Además de los exámenes, se ofrece orientación sobre hábitos saludables para prevenir el cáncer. Los interesados pueden obtener más información a través de la Línea 113, opción 3.

Cualquier persona puede acceder a pruebas de cáncer sin necesidad de referencia médica. Solo se requiere presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).
Cualquier persona puede acceder a pruebas de cáncer sin necesidad de referencia médica. Solo se requiere presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI). | Foto: Andina

El Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha una campaña nacional de prevención que permitirá a la población acceder gratuitamente a pruebas de descarte para cinco tipos de cáncer. La jornada se desarrolla en establecimientos a nivel nacional y está disponible sin necesidad de presentar referencia médica.

La iniciativa, vigente hasta el sábado 28 de febrero, dirigida a personas de distintas edades y no distingue el tipo de seguro. Para recibir atención, solo es necesario acudir con el Documento Nacional de Identidad (DNI) al centro más cercano.

Programa de prevención de cáncer gestionado por el Ministerio de Salud. Foto: Andina

Programa de prevención de cáncer gestionado por el Ministerio de Salud. Foto: Andina

¿Qué tipos de cáncer se detectan en la campaña gratuita del Minsa?

La campaña denominada “El cáncer no avisa” contempla tamizajes orientados a la detección temprana de cinco neoplasias frecuentes en el país. Los exámenes se realizan de acuerdo con el sexo y grupo etario de cada persona.

En el caso del cáncer de cuello uterino, se practican pruebas como el examen molecular de VPH, el Papanicolaou (PAP) y la inspección visual con ácido acético (IVA). Para el cáncer de mama, se efectúa la mamografía bilateral. En hombres, se aplica la prueba de antígeno prostático específico (PSA) para el despistaje de cáncer de próstata.

Asimismo, se incluye el análisis de sangre oculta en heces para la detección de cáncer de colon y recto, además de evaluaciones clínicas especializadas para descartar cáncer de piel. Todas las atenciones forman parte de la estrategia impulsada por la Dirección de Prevención y Control de Cáncer (Dpcan) del Minsa.

¿Quiénes pueden acceder y hasta cuándo estará vigente la campaña?

El Minsa informó que cualquier persona puede acceder a estos exámenes gratuitos, independientemente de si cuenta con seguro público, privado o si no posee cobertura. No se requiere orden médica previa y la atención se brinda en establecimientos de salud del país hasta el 28 de febrero.

Durante las jornadas, el personal sanitario también ofrece orientación sobre hábitos saludables vinculados a la prevención del cáncer. Para resolver dudas o recibir información adicional sobre los puntos de atención, la ciudadanía puede comunicarse gratuitamente con la Línea 113, opción 3, disponible las 24 horas del día.

Según datos oficiales, en el Perú se registran alrededor de 73 mil casos de cáncer, afectando tanto a hombres como a mujeres. Entre los más frecuentes figuran los de próstata, mama y estómago, mientras que los de mayor mortalidad incluyen los de estómago, pulmón y cuello uterino.

