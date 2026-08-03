Expolicía es condenado a ocho años de prisión por lavar más de USD 1 millón de origen ilícito en Puno

Expolicía fue condenado por lavar más de 1 millón de dólares en Puno | Composición LR / Andina

Expolicía fue condenado por lavar más de 1 millón de dólares en Puno | Composición LR / Andina

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El exmiembro de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Felipe G. M., fue condenado a ocho años de pena privativa de la libertad tras ser hallado responsable por el delito de lavado de activos en agravio del Estado en Puno.

La sentencia fue emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de San Ramón — Juliaca de la Corte Superior de Justicia de Puno, tras evaluar las pruebas de la Fiscalía que involucran al exagente en el lavado de más de US$1 millón de procedencia ilegal.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Expolicía lavó más de un millón de dólares de origen ilícito en Puno

Durante el juicio oral, el fiscal adjunto Gerardo Manuel Pari Vilca acreditó que, entre abril y mayo de 2016, el sentenciado realizó diversas operaciones de cambio y compra de dólares americanos utilizando el sistema financiero. A través de esta modalidad, llegó a movilizar la suma de US$1.010.000 en efectivo.

La investigación fiscal demostró que dicho dinero tenía un origen ilegal al provenir de la actividad criminal de defraudación tributaria. Asimismo, identificó que las operaciones no guardaban relación con el perfil económico del condenado, quien se desempeñó como efectivo de la PNP hasta su pase al retiro en 2015 y carecía de capacidad económica que justificara la magnitud de las transacciones realizadas.

Exagente tendrá que pagar reparación civil a favor del Estado peruano

Además de los ocho años de prisión efectiva, Luis Felipe G. M. deberá realizar un pago de S/200.000 por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano, según lo dispuesto por el juzgado. La Fiscalía resaltó que este resultado fortalece la lucha del Ministerio Público contra el lavado de activos y la criminalidad organizada.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.