Vecinos estarán más de 10 horas sin agua este miércoles 5 de agosto: revisa las zonas afectadas por el mantenimiento programado, según Sedapal

Sedapal informa sobre una interrupción temporal de agua en Santa Anita este 5 de agosto, debido a trabajos de limpieza en un reservorio, programada para garantizar la calidad del suministro. | Foto: Andina/Composición LR

Sedapal informa sobre una interrupción temporal de agua en Santa Anita este 5 de agosto, debido a trabajos de limpieza en un reservorio, programada para garantizar la calidad del suministro. | Foto: Andina/Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Sedapal anunció una interrupción temporal del servicio de agua potable que afectará parcialmente al distrito de Santa Anita este miércoles 5 de agosto. La suspensión se realizará debido a trabajos de limpieza de un reservorio, una intervención programada para garantizar la calidad y seguridad del suministro en la zona.

El corte comenzará a la 1:00 p. m. y el restablecimiento del servicio está previsto para las 11:50 p. m. del mismo día. En total, los vecinos permanecerán casi 11 horas sin agua, por lo que la empresa recomendó tomar las previsiones necesarias antes del inicio de la interrupción.