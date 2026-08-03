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Vecinos estarán más de 10 horas sin agua este miércoles 5 de agosto: revisa las zonas afectadas por el mantenimiento programado, según Sedapal

La medida es parte de un mantenimiento preventivo del reservorio para garantizar la calidad del suministro. Los vecinos deberán almacenar agua antes de la interrupción, informa Sedapal.

Sedapal informa sobre una interrupción temporal de agua en Santa Anita este 5 de agosto, debido a trabajos de limpieza en un reservorio, programada para garantizar la calidad del suministro.
Sedapal informa sobre una interrupción temporal de agua en Santa Anita este 5 de agosto, debido a trabajos de limpieza en un reservorio, programada para garantizar la calidad del suministro. | Foto: Andina/Composición LR
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Sedapal anunció una interrupción temporal del servicio de agua potable que afectará parcialmente al distrito de Santa Anita este miércoles 5 de agosto. La suspensión se realizará debido a trabajos de limpieza de un reservorio, una intervención programada para garantizar la calidad y seguridad del suministro en la zona.

El corte comenzará a la 1:00 p. m. y el restablecimiento del servicio está previsto para las 11:50 p. m. del mismo día. En total, los vecinos permanecerán casi 11 horas sin agua, por lo que la empresa recomendó tomar las previsiones necesarias antes del inicio de la interrupción.

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