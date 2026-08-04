Contraloría detecta equipos inoperativos y déficit de personal en dos hospitales de la región Callao

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La Contraloría General de la República detectó equipos inoperativos y problemas por la ausencia y falta de especialización del personal médico durante una intervención sorpresiva a las instalaciones del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión y el Hospital de Ventanilla, ubicados en la provincia constitucional del Callao.

El operativo, liderado por el contralor general César Aguilar, también se realizó en el Hospital San José del distrito de Carmen de la Legua. Sin embargo, sobre este establecimiento, la institución no brindó más información.

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Equipos inoperativos en el Hospital de Ventanilla

En este centro de salud, el organismo comprobó que la planta de generación de oxígeno medicinal se encontraba inoperativa y en condiciones inadecuadas. Además, verificó que los extintores contra incendios se encontraban vencidos desde junio pasado.

En cuanto al personal, alertó un déficit de profesionales especializados y detectó la ausencia de algunos especialistas que debían cumplir turnos de atención al público.

Deficiencias en el Hospital Daniel Alcides Carrión

En este caso, la Contraloría identificó diversas deficiencias en el estado situacional de la sala de emergencias, donde halló un equipo desfibrilador inoperativo, una situación que obliga a los médicos a trasladar otro equipo ubicado a 40 metros de distancia hacia el área de pacientes críticos, poniendo en riesgo la atención oportuna para salvar vidas.

El ente también encontró ocho equipos de ventilación de alto flujo y dos aspiradores de secreciones adquiridos durante la época del covid-19 que están inoperativos. Además, en la sala trauma shock se detectó equipos que no operan de forma correcta por falta de mantenimiento e insumos debido a la falta de recursos.

Por otro lado, se observó que de las ocho salas de operaciones en el centro quirúrgico, solo funcionan cuatro; deficiencias en el cierre hermético de algunas ventanas colindantes con el exterior del almacén de la farmacia que podrían permitir el ingreso de insectos o roedores; y un frasco antibiótico en un almacén de documentos que llevará al organismo a indagar sobre el control de la salida de medicamentos.

Finalmente, en el ambiente de emergencias gineco obstétricas, se identificó un ecógrafo para monitoreo fetal que registra imágenes con deficiencias debido a la falta de mantenimiento, lo que podría dar diagnósticos imprecisos; así como limitaciones en el centro de esterilización, que opera de manera manual en lugar de tener equipos automatizados, y otras carencias de infraestructura y equipamiento biomédico.

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