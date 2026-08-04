"Ya no hay tiempo para prevenir, solo para mitigar": alcalde de Piura advierte drástico panorama ante El Niño

Cevallos destacó la necesidad de acelerar obras prioritarias y advirtió que los daños por inundaciones serán inevitables si no se concluyen a tiempo. | Foto: difusión/Andina/Composición LR

Cevallos destacó la necesidad de acelerar obras prioritarias y advirtió que los daños por inundaciones serán inevitables si no se concluyen a tiempo. | Foto: difusión/Andina/Composición LR

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El alcalde provincial de Piura, Juan Francisco Cevallos, advirtió que la región afronta un escenario de alta vulnerabilidad ante la llegada del fenómeno El Niño y aseguró que el tiempo para ejecutar acciones preventivas ya terminó. Durante una entrevista concedida a Latina Noticias, el burgomaestre afirmó que las autoridades concentran ahora sus esfuerzos en reducir el impacto de las lluvias mediante trabajos de mitigación, mientras esperan el apoyo del Gobierno.

Las declaraciones fueron realizadas luego de la visita de la presidenta Keiko Fujimori a Piura, donde anunció medidas para enfrentar la emergencia, entre ellas la incorporación de maquinaria para descolmatar ríos y la asignación de recursos destinados a labores de mitigación. Cevallos sostuvo que la prioridad es intervenir los puntos más críticos antes del inicio de la temporada de lluvias.

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"Ya no hay tiempo para prevenir, solamente tenemos tiempo para mitigar, que en buena cuenta significa reducir los daños que se van a ocasionar, porque se van a ocasionar daños cuando inicie el periodo lluvioso", señaló.

Alcalde de Piura pide acelerar obras y advierte que los daños serán inevitables

Cevallos sostuvo que actualmente se ejecutan trabajos de limpieza y descolmatación en distintos tramos del río Piura para recuperar su capacidad y disminuir el riesgo de desbordes. Según explicó, estas acciones buscan evitar que el río alcance niveles críticos con menores volúmenes de agua, por lo que consideró acertada la participación de maquinaria del sector privado y la ejecución directa de las labores.

El alcalde también señaló que existen cinco proyectos ejecutados mediante convenios con el Ministerio de Vivienda que aún esperan el desembolso de S/ 40 millones para concluirse. Advirtió que, si estas obras no se terminan antes del periodo de lluvias, los costos para repararlas podrían multiplicarse entre ocho y diez veces. Asimismo, indicó que el jueves sostendrá una reunión con el ministro de Vivienda para abordar este tema.

Piura mantiene decenas de puntos críticos y brechas pendientes desde 2017

Durante la entrevista, el burgomaestre informó que la provincia registra más de 150 puntos críticos identificados en sus diez distritos, de los cuales 60 han sido priorizados por su nivel de riesgo. Entre las zonas más vulnerables mencionó el casco urbano de Piura y el sector del Bajo Piura, especialmente en el distrito de Catacaos, donde se han elaborado fichas técnicas para intervenir los tramos más estrechos del río.

Cevallos también aseguró que, nueve años después del fenómeno El Niño de 2017, aún persisten importantes brechas en infraestructura y vivienda. Indicó que varias familias reubicadas tras las inundaciones continúan sin acceso a servicios básicos y sostuvo que todavía existen sectores considerados de riesgo no mitigable. Además, cuestionó que las entidades creadas en los últimos años para atender la reconstrucción priorizaran obras de infraestructura, como colegios y hospitales, antes que proyectos de prevención frente a futuros desastres.