Avance del 90% en la construcción de la Vía Expresa Grau que unirá el Metropolitano con el Metro de Lima | Foto: Giuseppe Salvador/Youtube

Avance del 90% en la construcción de la Vía Expresa Grau que unirá el Metropolitano con el Metro de Lima | Foto: Giuseppe Salvador/Youtube

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La nueva Vía Expresa Grau entra en su etapa final de construcción y se alista para iniciar su marcha blanca entre junio y julio de este año. La obra vial, impulsada por la Municipalidad de Lima, busca integrar el servicio del Metropolitano con la Línea 1 del Metro, lo que permitirá una conexión directa entre el norte y el sur de la capital.

Con una extensión de 2,8 kilómetros, el corredor unirá la estación Central con la estación Grau del Metro de Lima. Según informó la comuna limeña, hasta inicios de mayo la infraestructura registra un avance del 90% y permitirá reducir los tiempos de viaje. Por ejemplo, el trayecto desde Carabayllo hasta la estación Grau podría realizarse en aproximadamente 30 minutos.

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Así avanzan las obras en la avenida Grau

Las recientes imágenes captadas por Giuseppe Salvador muestran el avance de los trabajos a lo largo de la avenida Miguel Grau, desde el Paseo de la República hasta las inmediaciones de la avenida Aviación. En el recorrido también se observan los progresos de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, otro de los megaproyectos de transporte en ejecución en la capital.

La obra contará con cuatro paraderos del Metropolitano: Abancay, Andahuaylas, Parinacochas y Nicolás Ayllón. Estas estaciones facilitarán el acceso a puntos de alta demanda comercial y de transporte, como el Mercado Central y el emporio de Gamarra, en La Victoria.

Además, el proyecto incorporará un sistema de semaforización inteligente para optimizar el flujo vehicular y mejorar la circulación del transporte público. También incluirá la recuperación de espacios urbanos con nuevas áreas verdes, veredas, rampas y señalización podotáctil.

Obra beneficiará a cerca de 2 millones de usuarios

De acuerdo con la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), las estaciones Abancay, Andahuaylas y Parinacochas tienen sus estructuras culminadas al 100%, mientras continúan los trabajos finales en techos, pisos, rampas y señalización.

Hasta la fecha, se ejecutaron 46.000 metros cuadrados de pavimento, 5.000 metros cuadrados de veredas y 7.000 metros lineales de sardineles. Asimismo, se plantaron 500 árboles y más de 9.000 metros cuadrados de áreas verdes. La inversión total asciende a S/115 millones y beneficiará a cerca de 2 millones de usuarios, según estimaciones de la Municipalidad de Lima.