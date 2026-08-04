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Los partidos de este martes, martes 4 de agosto, reúnen encuentros de la Leagues Cup, las fases previas de competiciones europeas y otros torneos internacionales. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO desde Perú y otros países.

El fútbol no se detiene en Sudamérica. Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela continúan con sus torneos con duelos muy atractivos. Remo y Santos protagonizarán uno de los duelos más atractivos por los octavos de final de la Copa de Brasil. Por otro lado, en el país cafetero, Millonarios enfrentará a Deportivo Pasto con el objetivo de alcanzar el primer lugar de la tabla en el Torneo Clausura.

Partidos de la Liga de Bolivia este martes

Academia del Balompié vs Real Oruro

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Entel Gol

Independiente Petrolero vs Aurora

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Guabirá vs Tomayapo

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos de la Copa de Brasil este martes

Juventude vs Atlético Mineiro

Hora: 5.30 p. m.

Canal: Amazon Prime Video

Remo vs Santos

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DSports

Partidos de la Copa de Chile este martes

Ñublense vs Rangers

Hora: 6.30 p. m.

Canal: TNT Sports

Universidad de Concepción vs Curicó Unido

Hora: 6.30 p. m.

Canal: No será televisado

Partidos de la Liga de Colombia este martes

Llaneros vs Fortaleza

Hora: 4.10 p. m.

Canal: Win Sports+

Deportes Tolima vs Independiente Medellín

Hora: 6.15 p. m.

Canal: Win Sports+

Millonarios vs Deportivo Pasto

Hora: 8.20 p. m.

Canal: Win Sports+

Partidos de la Liga de Venezuela este martes