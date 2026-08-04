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Partidos de hoy, martes 4 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este martes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en los distintos campeonatos del continente sudamericano.

Deportivo Táchira, Santos y Millonarios juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: FUTVE/Brasileirao/DIMAYOR/composición LR
Deportivo Táchira, Santos y Millonarios juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: FUTVE/Brasileirao/DIMAYOR/composición LR
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Los partidos de este martes, martes 4 de agosto, reúnen encuentros de la Leagues Cup, las fases previas de competiciones europeas y otros torneos internacionales. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO desde Perú y otros países.

El fútbol no se detiene en Sudamérica. Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela continúan con sus torneos con duelos muy atractivos. Remo y Santos protagonizarán uno de los duelos más atractivos por los octavos de final de la Copa de Brasil. Por otro lado, en el país cafetero, Millonarios enfrentará a Deportivo Pasto con el objetivo de alcanzar el primer lugar de la tabla en el Torneo Clausura.

PUEDES VER: Fixture de Perú en el Mundial de Vóley Sub 17: rivales, horarios y canal de TV para ver a la selección en el torneo

lr.pe

Partidos de la Liga de Bolivia este martes

  • Academia del Balompié vs Real Oruro
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Entel Gol
  • Independiente Petrolero vs Aurora
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Guabirá vs Tomayapo
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Copa de Brasil este martes

  • Juventude vs Atlético Mineiro
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Amazon Prime Video
  • Remo vs Santos
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Copa de Chile este martes

  • Ñublense vs Rangers
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • Universidad de Concepción vs Curicó Unido
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: No será televisado

Partidos de la Liga de Colombia este martes

  • Llaneros vs Fortaleza
  • Hora: 4.10 p. m.
  • Canal: Win Sports+
  • Deportes Tolima vs Independiente Medellín
  • Hora: 6.15 p. m.
  • Canal: Win Sports+
  • Millonarios vs Deportivo Pasto
  • Hora: 8.20 p. m.
  • Canal: Win Sports+

Partidos de la Liga de Venezuela este martes

  • Carabobo vs Trujillanos
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: Liga FUTVE
  • Universidad Central vs Monagas
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Liga FUTVE
  • Deportivo Táchira vs Portuguesa
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Liga FUTVE
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