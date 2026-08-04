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Ciencia

El misterioso sonido que desconcertó a científicos durante 28 años no era un monstruo marino: la Antártida tenía la respuesta

Los hidrófonos de la Guerra Fría fueron clave en la detección del ruido, que inicialmente se interpretó como un posible animal colosal en 1997.

En 1997, la NOAA detectó "The Bloop", un misterioso ruido de baja frecuencia en el océano Pacífico, que evocó especulaciones sobre criaturas marinas desconocidas y mitos populares.
En 1997, la NOAA detectó "The Bloop", un misterioso ruido de baja frecuencia en el océano Pacífico, que evocó especulaciones sobre criaturas marinas desconocidas y mitos populares. | Composición LR/NOAA/ChatGPT/Gizmodo
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En el invierno austral de 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) captó un potente estruendo de baja frecuencia en el océano Pacífico. Este sonido, bautizado como "The Bloop", el cual puedes escuchar AQUÍ, desató años de especulaciones sobre la existencia de un monstruo marino o una criatura desconocida tras ser detectado por una red de hidrófonos con alcance de miles de kilómetros.

Casi tres décadas después, la ciencia logró descifrar el misterioso origen del ruido tras desplegar sensores y analizar registros globales. La solución a este enigma acústico provino de la Antártida, donde un fenómeno natural derrumbó las hipótesis fantásticas sobre bestias gigantes ocultas en las profundidades oceánicas.

&quot;El Bloop&quot; es el nombre que se le dio a un misterioso sonido submarino grabado en los años 90. Foto: NOAA/NASA

"El Bloop" es el nombre que se le dio a un misterioso sonido submarino grabado en los años 90. Foto: NOAA/NASA

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¿Qué causó el misterioso sonido "The Bloop" en el océano Antártico, según científicos?

El 19 de mayo de 1997, los sensores del Laboratorio Ambiental Marino del Pacífico (PMEL) de la NOAA captaron un estruendo colosal en el Pacífico Sur. Dispositivos ubicados a más de 5.000 kilómetros registraron la potente onda sónica. Al no hallar coincidencia con algún patrón previo, los expertos denominaron ese evento como "The Bloop" e iniciaron un exhaustivo análisis.

Hacia 2005, la instalación de nuevos hidrófonos cerca del territorio antártico permitió detectar frecuencias idénticas. El estudio de los espectrogramas reveló que el misterio provenía de un criosismo o terremoto de hielo. Aquel fenómeno acústico ocurre tras el quiebre y desprendimiento de masas glaciares en el continente blanco para formar icebergs.

Entre 2011 y 2012, el geofísico Robert Dziak aportó la prueba final sobre el enigma. "Las características de frecuencia y duración del Bloop son consistentes, y esencialmente idénticas, a señales de icequake que hemos registrado en la Antártida", afirmó el especialista. De esta forma, la entidad científica confirmó la causa física y descartó cualquier origen biológico o hipotético monstruo marino.

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¿Cómo se escuchó The Bloop y por qué se pensaba que era un monstruo marino?

Hidrófonos de la Guerra Fría detectaron en el Pacífico Sur una señal de ultra baja frecuencia cuyo alcance superó miles de kilómetros. La expansión acústica ocurrió mediante el canal SOFAR, una franja oceánica donde la presión y la temperatura ideales facilitan el desplazamiento del sonido con una pérdida mínima de energía.

El vacío de explicaciones inmediatas desató especulaciones sobre un animal colosal no catalogado. Esas hipótesis incluyeron mitos populares como calamares gigantes, cetáceos desconocidos e incluso la entidad fantástica Cthulhu de H. P. Lovecraft, pues el punto geográfico del hallazgo coincidió de forma asombrosa con el mapa ficticio del autor.

Una alteración en las grabaciones masificó el error en internet. El especialista Robert Dziak explicó que "lo que ha llevado a una gran percepción errónea del origen animal del Bloop es la forma en que el sonido es reproducido, generalmente a una velocidad 16 veces más rápida que la normal, lo que lo hace sonar como una vocalización animal". En su tiempo original representa un estruendo profundo, el cual NOAA atribuye hoy a un fenómeno geofísico en el hielo antártico.

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