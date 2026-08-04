Congreso: Cámara de Diputados tendrá comisiones de más de 20 integrantes y el Senado de 12

Congreso: Cámara de Diputados tendrá comisiones de más de 20 integrantes y el Senado de 12

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Las comisiones ordinarias del Senado estarán conformadas por 12 integrantes durante el periodo parlamentario 2026-2031, según el acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces de la Cámara Alta, precedida por Miguel Torres Morales. Por su parte, las comisiones de la Cámara de Diputados estarán conformadas por 6, 20 y 26 integrantes.

En el caso del Senado, las comisiones que tendrán 12 miembros son: Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo, Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor, Comisión en asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital, Comisión en asuntos de Gestión del Estado y Contraloría y Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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En cada una de estas comisiones, Fuerza Popular tendrá cuatro senadores; Juntos por el Perú, tres; Renovación Popular, dos; y el Partido del Buen Gobierno, el Partido Cívico OBRAS y Ahora Nación, uno cada uno.

También se realizó la distribución de los integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria y la Comisión de Inteligencia.

El grupo de trabajo de Ética estará conformado por un senador de cada grupo parlamentario, es decir, tendrá seis integrantes.

La Comisión de Inteligencia estará conformada por cinco miembros titulares y permanentes durante todo el periodo parlamentario. De acuerdo con la distribución proporcional, Fuerza Popular contará con dos representantes, mientras que Juntos por el Perú, Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno tendrán un senador cada uno.

Cámara de Diputados

Por su parte, la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, liderada por Oscar Reto Otero, también definió la distribución de los grupos de trabajo.

Se trata de 16 de comisiones ordinarias legislativas para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

Los grupos de trabajo que tendrán 26 integrantes son: Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría, Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Educación, Cultura y Deporte, Justicia y Derechos Humanos, Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos e Infraestructura, Vivienda y Transportes.

Mientras que las comisiones que estarán integradas por 20 diputados son: Defensa Nacional y Orden Interno, Desarrollo Agrario, Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos, Energía y Minas, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Salud, Trabajo y Seguridad Social, Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

También se definió la distribución de las comisiones ordinarias no legislativas. La Comisión de Acusaciones Constitucionales tendrá 26 miembros; mientras que la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo, y la Comisión de Ética Parlamentaria tendrán seis integrantes cada una.

Conformación de la Comisión de Ética

El grupo de trabajo de Ética estará conformado por un integrante de cada bancada y tendrá este encargo por un periodo de dos años.

Los integrantes son: Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular), César Tito Rojas (Juntos por el Perú), Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular), Heber López Letona (Obras) y Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación).

Ruth Luque: “Nos correspondería una Comisión Especial”

La senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, comunicó que si su bancada no preside ni una comisión en el Senado, solicitarán liderar una comisión especial (Acusaciones Constitucionales, Ética o Control político)

“Nos han informado que, por el cálculo que aplicarían, no nos correspondería. Si por A o B aplicaran esa decisión, por un tema de equidad tendría que correspondernos una comisión especial”, declaró a la prensa.