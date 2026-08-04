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Cantantes que renunciaron a La Bella Luz exigen justicia para Naldy Saldaña tras denuncia contra César Sánchez Chavesta: “Merece la cárcel”

Héctor Jesús, Valeria Zapata y otros cantantes que pasaron por La Bella Luz dejaron desafiantes mensajes en sus redes, tras la denuncia de Naldy Saldaña. "Falta que rueden dos cabezas más", dijo uno de ellos.


Excantantes de La Bella Luz rompen el silencio tras denuncias de acoso de Naldy Saldaña contra el director musical César Sánchez Chavesta. Fotos: Instagram
Excantantes de La Bella Luz rompen el silencio tras denuncias de acoso de Naldy Saldaña contra el director musical César Sánchez Chavesta. Fotos: Instagram
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Desde hace un año y medio, varios cantantes de La Bella Luz dispararon las alarmas a la hora de anunciar sus salidas del grupo norteño. Muchos de ellos dejaron notar que renunciaron para priorizar su bienestar emocional. Sin embargo, fue recién tras la denuncia de Naldy Saldaña por tocamientos indebidos, algunos de ellos se han animado a contar la verdadera razón por la que se alejaron de la orquesta de cumbia.

Una de las primeras en pronunciarse fue Fiorella Castillo. La actual integrante de Son del Duke no dudó en respaldar a Naldy Saldaña por acusar al director musical César Sánchez Chavesta por tocamientos indebidos. Sin embargo, recalcó que no podía hablar mucho debido a compromisos contractuales. "Por respeto a mi contrato, no puedo dar declaraciones. Solo puedo decir que me solidarizo con mi compañera", manifestó. "Hay cosas que se ven y no se preguntan", añadió.

PUEDES VER: La Bella Luz anuncia la salida del director musical César Sánchez tras denuncia de Naldy Saldaña: “Asumimos este momento con profunda responsabilidad”

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Exvocalistas de La Bella Luz cuestionan a César Sánchez

Héctor Jesús Boza, quien habría sufrido hostigamiento en La Bella Luz, no dudó en arremeter contra César Sánchez Chavesta. "Que tipo tan asqueroso, tan repugnante, tiene hijas y hace eso. Merece la cárcel. Y Naldy merece justicia, ojalá que el dueño de la empresa para la que trabaja no se haga el loco, porque tiene vocalistas femeninas en su orquesta. Y podrían sufrir lo mismo con un tipo así, o capaz también son víctimas. Ninguna mujer merece eso. ¡No es no!", escribió en Instagram.

Héctor Jesús Boza, exvocalista de La Bella Luz, respalda a Naldy Saldaña en sus redes. Foto: Instagram

Héctor Jesús Boza, exvocalista de La Bella Luz, respalda a Naldy Saldaña en sus redes. Foto: Instagram

El cantante Eduardo Ortúzar, quien renunció a La Bella Luz para priorizar su estabilidad emocional, también dejó un duro mensaje en sus redes contra César Sánchez Chavesta, quien ya fue retirado de la orquesta. Según el joven, se vio obligado a irse de la orquesta por culpa del entonces director musical.

"Te conocía como una persona maletera, hipócrita, sabía que eras malo, por tu culpa fue mi salida forzada, pero nunca me imaginé que serías capaz de tal cochinada de esa magnitud, qué asco, has hecho mucho daño. Viejo asqueroso, tienes que estar preso", manifestó Ortúzar, quien no dudó en respaldar a Naldy Saldaña. "Estoy contigo, todo mi apoyo y respaldo, que se haga justicia y que paguen los que tengan que pagar, eres muy fuerte, eres una guerrera naldy", añadió.

Eduardo Ortúzar, exvocalista de La Bella Luz, arremete contra César Sánchez.

Eduardo Ortúzar, exvocalista de La Bella Luz, arremete contra César Sánchez. Foto: Instagram

"¿Ahora a quién le dirán malcriado y malagradecido? Una vez lo intenté decir y muchos se fueron en mi contra, pero como ya ven, la justicia demora pero siempre llega. Todavía falta que rueden dos cabezas más, ya ustedes saben quiénes son, últimamente parecen dos mongólicos que se burlan de sus compañeros por todo, los dueños ya deberían tomar cartas sobre el asunto y sacar a esas manzanas podridas que están pudriendo su orquesta", añadió en otra historia de Instagram.

Eduardo Ortúzar, exvocalista de La Bella Luz, respalda a Naldy Saldaña en sus redes.

Eduardo Ortúzar, exvocalista de La Bella Luz, respalda a Naldy Saldaña en sus redes. Foto: Instagram

PUEDES VER: Marisol, Caribeños, Dayan Flor, Amor Rebelde y más artistas peruanos condenan tocamientos indebidos del director de La Bella Luz contra Naldy Saldaña

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Excantantes de La Bella Luz alzan su voz de indignación

Valeria Zapata, quien ahora forma parte de Amaya Hermanos, también dejó un mensaje para apoyar a Naldy Saldaña. "Justicia divina. Hay personas que hacen daño y durante un tiempo caminan tranquilas, celebran, se burlan, hasta creen que salieron ganando. Pero la vida tiene memoria y Dios no olvida ninguna deuda, porque cuando llega la hora de pagar, la justicia divina no pide permiso no deja nada fuera de la cuenta", compartió este 4 de agosto.

"No me toca contar historias que no son mías, porque cada mujer decide cuándo y cómo, y ambas decisiones merecen respeto. Espero que quienes hoy han decidido alzar la voz sean escuchadas con el respeto que merecen y que ninguna mujer tenga que volver a pasar por una situación así. Solo me queda expresar todo mi apoyo y solidaridad. Justicia", fue el mensaje que compartió Hanna Delgado en sus redes sociales. "En su momento se callaron muchas cosas. Todo saldrá a la luz…", agregó en otra publicación.

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