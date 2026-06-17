La megaobra de 35 kilómetros que unirá el Callao con 11 distritos de Lima en 2034 y reducirá viajes de más de una hora a solo 5 minutos: así avanza el proyecto

El Anillo Vial Periférico avanza como una obra clave para Lima y Callao, con 35 km de vía que conectará directamente el Callao con 11 distritos, reduciendo drásticamente los tiempos de traslado. | Foto: Andina/Proinversión/Composición LR

El Anillo Vial Periférico avanza como una obra clave para Lima y Callao, con 35 km de vía que conectará directamente el Callao con 11 distritos, reduciendo drásticamente los tiempos de traslado. | Foto: Andina/Proinversión/Composición LR

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El proyecto del Anillo Vial Periférico continúa avanzando y se perfila como una de las obras de infraestructura más importantes para Lima y Callao. Esta megaobra contempla una vía de 35 kilómetros que conectará directamente el Callao con 11 distritos de la capital, lo que permitirá reducir significativamente los tiempos de traslado entre diversos puntos de la ciudad. Según las proyecciones oficiales, algunos recorridos que actualmente superan una hora podrían realizarse en apenas cinco minutos.

La iniciativa es impulsada por ProInversión y busca mejorar la movilidad urbana mediante una red moderna que se integrará con las principales infraestructuras de transporte de la capital. Además de facilitar el desplazamiento de millones de personas, el proyecto pretende descongestionar vías estratégicas y fortalecer la conexión con importantes centros logísticos y económicos.

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Fases de construcción del anillo periférico que conectará el Callao y más de 10 distritos de Lima en menos tiempo. Fuente: Proinversión

Distritos que conectará el Anillo Vial Periférico y la reducción de los tiempos de viaje

El Anillo Vial Periférico unirá de forma directa al Callao con distritos como Independencia, San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica, Ate, La Molina, San Luis, El Agustino y Santa Anita, entre otros. Asimismo, permitirá una conexión indirecta con más de 23 jurisdicciones de Lima Metropolitana.

Uno de los beneficios más destacados será la reducción de los tiempos de viaje. De acuerdo con información proporcionada por ProInversión, trayectos que hoy demandan más de una hora, como el recorrido entre Independencia y San Juan de Lurigancho, podrían completarse en aproximadamente cinco minutos gracias a la construcción de puentes y túneles de hasta dos kilómetros de longitud.

La nueva infraestructura también funcionará como un eje articulador del sistema de transporte metropolitano. Estará conectada con las líneas 1, 2, 3 y 4 del Metro de Lima, el Metropolitano y las principales carreteras nacionales, incluida la Panamericana Norte, la Panamericana Sur y la Carretera Central.

Etapa en la que se encuentra la megaobra y la próxima fecha de entrega

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de diseño de ingeniería y liberación de terrenos. ProInversión informó que la ejecución se desarrollará en tres tramos con cronogramas diferenciados. El diseño del primer tramo ya fue aprobado en mayo de 2026, mientras que los tramos restantes seguirán en evaluación durante los próximos años.

Uno de los mayores desafíos será la adquisición y liberación de aproximadamente 4.000 predios necesarios para la construcción. Hasta la fecha, el Estado ya ha logrado adquirir cerca de 800 inmuebles, mientras continúa el proceso para garantizar que las obras avancen sin paralizaciones.

El inicio de la construcción está previsto para finales de 2027. Según el cronograma oficial, los tramos 1 y 3 deberían concluir en 2030. En tanto, el tramo 2, considerado el más complejo por la cantidad de predios e interferencias de servicios públicos, tiene como fecha estimada de culminación el año 2034.

Cuando esté completamente operativa, la obra permitirá una mejor conexión con puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el puerto del Callao y el megapuerto de Chancay, lo que fortalecerá la movilidad y la competitividad de toda la región.