Obras por Impuestos rompe récord histórico y supera los S/4.100 millones en solo cinco meses

Obras por Impuestos rompe récord histórico y supera los S/4.000 millones en solo cinco meses. | Comex

Obras por Impuestos rompe récord histórico y supera los S/4.000 millones en solo cinco meses. | Comex

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El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) alcanzó un nuevo hito en Perú. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) reportó que a mayo ya se adjudicaron 258 intervenciones por un total de S/4.159 millones. Con esto, el esquema público-privado logra rebasar la meta proyectada para todo el 2026 con más de medio año de anticipación.

A mayo, el ritmo de Obras por Impuestos ya es cuatro veces mayor que el del año pasado. Pasó de S/1.106 millones en 2025 a un techo histórico que redefine las proyecciones del sector.

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Transporte y educación concentran la mayor inversión

Los sectores con mayor volumen de recursos adjudicados fueron Transporte, con S/1.104 millones, y Educación, con S/993 millones. También destacaron las inversiones en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, que sumaron S/854 millones, así como Orden Público y Seguridad, con S/327 millones.

En conjunto, estos cuatro sectores representan cerca del 80% de los recursos comprometidos durante los primeros cinco meses del año, evidenciando una apuesta por proyectos vinculados a infraestructura, conectividad, servicios públicos y fortalecimiento institucional.

El impulso también se reflejó en mayo, mes en el que se adjudicaron 65 intervenciones por S/904 millones, un monto superior al registrado en el mismo mes del año anterior.

Crece la participación de empresas y entidades públicas

El avance de Obras por Impuestos estuvo acompañado por una mayor participación de actores públicos y privados. En lo que va del 2026, un total de 114 empresas se incorporaron por primera vez al mecanismo, comprometiendo inversiones por S/1.359 millones.

Asimismo, 85 entidades públicas utilizaron esta modalidad por primera vez, representando más de la mitad de las instituciones participantes durante el año. Los gobiernos regionales concentraron el mayor volumen de recursos adjudicados, mientras que las municipalidades lideraron en número de proyectos ejecutados.

Desde su creación en 2009, Obras por Impuestos ha permitido adjudicar 1.332 intervenciones por más de S/21.000 millones en todo el país. Para los próximos meses, ProInversión prevé sumar al menos 30 nuevas intervenciones valorizadas en aproximadamente S/572 millones, consolidando el dinamismo que viene mostrando el mecanismo en 2026.