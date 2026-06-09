HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Economía

Obras por Impuestos rompe récord histórico y supera los S/4.100 millones en solo cinco meses

El mecanismo de inversión superó en solo cinco meses la meta anual prevista por ProInversión, impulsado por los sectores de transporte y educación, y un incremento exponencial respecto al 2025.

Obras por Impuestos rompe récord histórico y supera los S/4.000 millones en solo cinco meses.
Obras por Impuestos rompe récord histórico y supera los S/4.000 millones en solo cinco meses. | Comex
Escuchar
Resumen
Compartir

El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) alcanzó un nuevo hito en Perú. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) reportó que a mayo ya se adjudicaron 258 intervenciones por un total de S/4.159 millones. Con esto, el esquema público-privado logra rebasar la meta proyectada para todo el 2026 con más de medio año de anticipación.

Únete a nuestro canal de política y economía

A mayo, el ritmo de Obras por Impuestos ya es cuatro veces mayor que el del año pasado. Pasó de S/1.106 millones en 2025 a un techo histórico que redefine las proyecciones del sector.

TE RECOMENDAMOS

¿KEIKO LE QUITARÁ LA PRESIDENCIA A SÁNCHEZ? ZUNINI EN VIVO | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Dólar registra retroceso en Perú mientras el sol gana terreno en el mercado cambiario

lr.pe

Transporte y educación concentran la mayor inversión

Los sectores con mayor volumen de recursos adjudicados fueron Transporte, con S/1.104 millones, y Educación, con S/993 millones. También destacaron las inversiones en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, que sumaron S/854 millones, así como Orden Público y Seguridad, con S/327 millones.

En conjunto, estos cuatro sectores representan cerca del 80% de los recursos comprometidos durante los primeros cinco meses del año, evidenciando una apuesta por proyectos vinculados a infraestructura, conectividad, servicios públicos y fortalecimiento institucional.

PUEDES VER: MTC: corredor logístico conectaría el Aeropuerto Jorge Chávez y el Puerto de Chancay con inversión de US$20 millones ¿cuándo operaría?

lr.pe

El impulso también se reflejó en mayo, mes en el que se adjudicaron 65 intervenciones por S/904 millones, un monto superior al registrado en el mismo mes del año anterior.

Crece la participación de empresas y entidades públicas

El avance de Obras por Impuestos estuvo acompañado por una mayor participación de actores públicos y privados. En lo que va del 2026, un total de 114 empresas se incorporaron por primera vez al mecanismo, comprometiendo inversiones por S/1.359 millones.

Asimismo, 85 entidades públicas utilizaron esta modalidad por primera vez, representando más de la mitad de las instituciones participantes durante el año. Los gobiernos regionales concentraron el mayor volumen de recursos adjudicados, mientras que las municipalidades lideraron en número de proyectos ejecutados.

PUEDES VER: MTC: Línea 1 del Metro de Lima y Callao movilizará hasta 1.2 millones de pasajeros al día: ¿qué incluye la inversión de US$3.887 millones?

lr.pe

Desde su creación en 2009, Obras por Impuestos ha permitido adjudicar 1.332 intervenciones por más de S/21.000 millones en todo el país. Para los próximos meses, ProInversión prevé sumar al menos 30 nuevas intervenciones valorizadas en aproximadamente S/572 millones, consolidando el dinamismo que viene mostrando el mecanismo en 2026.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Petroperú: ProInversión busca operador privado para la Refinería de Talara mediante contrato de largo plazo

Petroperú: ProInversión busca operador privado para la Refinería de Talara mediante contrato de largo plazo

LEER MÁS
ProInversión destinará más de S/1.118 millones para modernizar 13 colegios de Lima Metropolitana: ¿quiénes serán beneficiados?

ProInversión destinará más de S/1.118 millones para modernizar 13 colegios de Lima Metropolitana: ¿quiénes serán beneficiados?

LEER MÁS
Petroperú: sindicato denuncia abandono financiero del Gobierno y alerta riesgo de paralización de refinerías

Petroperú: sindicato denuncia abandono financiero del Gobierno y alerta riesgo de paralización de refinerías

LEER MÁS
Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

LEER MÁS
Dólar registra retroceso en Perú mientras el sol gana terreno en el mercado cambiario

Dólar registra retroceso en Perú mientras el sol gana terreno en el mercado cambiario

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, martes 9 de junio: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, martes 9 de junio: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Confirmado | SAT de Lima puede incautar cuentas bancarias y bienes de todos los ciudadanos siempre que incumplan con estas obligaciones

Confirmado | SAT de Lima puede incautar cuentas bancarias y bienes de todos los ciudadanos siempre que incumplan con estas obligaciones

LEER MÁS
Empleo en Perú: 45% de los trabajadores prioriza el crecimiento profesional frente a la estabilidad

Empleo en Perú: 45% de los trabajadores prioriza el crecimiento profesional frente a la estabilidad

LEER MÁS
MTC: corredor logístico conectaría el Aeropuerto Jorge Chávez y el Puerto de Chancay con inversión de US$20 millones ¿cuándo operaría?

MTC: corredor logístico conectaría el Aeropuerto Jorge Chávez y el Puerto de Chancay con inversión de US$20 millones ¿cuándo operaría?

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025