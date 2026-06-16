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Vía rápida Próceres-Wiesse, obra multimillonaria de la MML, enfrenta riesgo de sobrecostos y no estaría lista para noviembre

El avance de la obra, valorizada en S/573 millones, es solo del 18,93%, lejos del 91,56% esperado, lo que afecta el cronograma de esta importante intervención vial, según advirtió la Contraloría General.

El informe de la Contraloría advierte que la obra habría iniciado con un expediente incompleto y sin autorización de Sedapal.
El informe de la Contraloría advierte que la obra habría iniciado con un expediente incompleto y sin autorización de Sedapal. | Composición LR | Contraloría
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La Contraloría General advirtió una serie de irregularidades en la ejecución del proyecto de la vía rápida Próceres-Wiesse, en San Juan de Lurigancho (SJL), valorizado en más de S/573 millones, que podrían generar ampliaciones de plazo, mayores gastos y afectar la calidad de la obra. El megaproyecto, que busca mejorar el tránsito en el distrito más poblado de Lima, tiene previsto culminar en noviembre de 2026.

De acuerdo con el Informe de Hito de Control N.° 8717-2026-CG/GRLIM-SCC, el consorcio encargado de la construcción inició los trabajos del paso a desnivel N.° 5, ubicado en la intersección de las avenidas Wiesse y El Muro, sin contar con la autorización de Sedapal para la liberación de interferencias de agua potable y alcantarillado.

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La entidad fiscalizadora precisó que el contratista comenzó las labores el 1 de octubre de 2025, para lo cual presentó únicamente un documento de solicitud de autorización, mas no la aprobación correspondiente de la empresa de saneamiento. Esta situación se habría producido pese a que una adenda suscrita entre el contratista e INVERMET establecía la obligación de presentar la totalidad del expediente técnico para la ejecución de dicho tramo.

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Paso a desnivel presenta significativo retraso

La Contraloría también detectó un importante desfase en el avance de las obras. Según el informe, el paso a desnivel N.° 5 registra un progreso físico de apenas 18,93%, cuando a abril de este año debía alcanzar el 91,56% de ejecución.

Este retraso podría comprometer el cronograma general del proyecto, que contempla la intervención de 6,16 kilómetros del eje vial Próceres-Wiesse con el objetivo de reducir los tiempos de viaje y ordenar el tránsito vehicular en San Juan de Lurigancho.

La obra se encuentra bajo responsabilidad del Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), organismo adscrito a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

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Detectan ingenieros sin habilitación profesional

Otro hallazgo reportado por la comisión de control involucra a 10 ingenieros que participan en la ejecución y supervisión del proyecto sin contar con habilitación vigente del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), requisito indispensable para ejercer legalmente la profesión.

Entre los profesionales observados figura el ingeniero de calidad del contratista, así como nueve integrantes del equipo de supervisión, entre ellos especialistas en topografía, seguridad y salud en el trabajo, mecánica de suelos y pavimentos.

Según la Contraloría, esta situación genera el riesgo de que los documentos técnicos suscritos por dichos profesionales carezcan de validez legal.

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Materiales expuestos a la intemperie

Durante una inspección en el lugar de la obra, los auditores también identificaron deficiencias en el almacenamiento y conservación de materiales de construcción.

El informe señala que parte del acero de refuerzo se encontraba expuesto a la intemperie y presentaba signos visibles de oxidación. Asimismo, uno de los pilares inspeccionados mostraba corrosión superficial, condición que podría afectar la adherencia con el concreto y comprometer la resistencia y durabilidad de la estructura.

En cuanto al cemento, se observó que varias bolsas permanecían almacenadas al aire libre sobre bases de triplay de poco espesor y cubiertas únicamente con plástico, sin garantizar una adecuada protección frente a la humedad.

Ante estos hallazgos, la Contraloría notificó los resultados del informe a INVERMET para que adopte las acciones correctivas correspondientes y asegure el cumplimiento de los objetivos del proyecto vial.

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