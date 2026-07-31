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Keiko Fujimori señala que respetará resolución del TC que anula condena de Ollanta Humala

La presidenta mencionó que, aunque pueda discrepar, corresponde acatar la decisión del Tribunal Constitucional que anuló la condena por lavado de activos contra el expresidente Ollanta Humala.

Keiko Fujimori señala que respetará resolución del TC que anula condena de Ollanta Humala
Keiko Fujimori señala que respetará resolución del TC que anula condena de Ollanta Humala | Composición/LR
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Keiko Fujimori se pronunció sobre la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que declaró fundada una demanda de habeas corpus, anulando la condena de 15 años de prisión contra el expresidente Ollanta Humala.

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De esta manera, la resolución ordenó el archivo definitivo del proceso por lavado de activos vinculado a los aportes de campaña de 2006 y 2011.

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"Vivimos en un Estado de derecho. Y cuando se vive en un Estado de derecho, se tienen que respetar las resoluciones, nos guste o no nos guste", señaló vía Exitosa.

La presidenta recordó su paso por la cárcel a finales de octubre del 2018 por lavado de activos y organización criminal dentro de su partido Fuerza Popular.

"A mí, en lo personal, en el pasado, hace cerca de 8 años atrás, me tocó una resolución que fue dolorosísima. Me privaron de mi libertad. Y luego, a través de mi defensa legal, pudimos ganar cada una de estas resoluciones en las que yo no estaba de acuerdo. Entonces, en esta resolución, yo puedo discrepar, pero me corresponde respetarla", dijo la presidenta.

Asimismo, Fujimori cuestionó el desempeño del Ministerio Público tras conocerse la medida del TC, la cual también impacta en la situación de los coacusados del caso.

"Hay que analizar los temas de fondo, pero parecería, en todo caso, que el Ministerio Público no ha hecho un buen trabajo. Y por eso el Tribunal Constitucional ha tomado esta decisión", indicó.

TC anula proceso penal

El Tribunal Constitucional anuló por completo el proceso penal y la condena de 15 años de cárcel contra Ollanta Humala por los aportes a sus campañas de 2006 y 2011.

La decisión se basó en que la justicia investigó y condenó al exmandatario por recibir dinero ilícito usando una ley de lavado de activos que aún no existía en la época de las elecciones.

Según el tribunal, la modalidad legal para castigar ese tipo de actos recién se creó en noviembre de 2016, por lo que aplicarla a hechos pasados fue incorrecto y vulneró las normas constitucionales.

La decisión no fue unánime. Los magistrados Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez señalaron que el recurso a favor de Humala debería ser declarado improcedente.

Sentencia del Tribunal Constitucional

Sentencia del Tribunal Constitucional

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