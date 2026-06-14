El cierre parcial de la avenida Elmer Faucett se realiza en el marco de las obras del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima. | Composición LR

El cierre parcial de la avenida Elmer Faucett se realiza en el marco de las obras del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima. | Composición LR

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Desde este domingo comenzó el cierre parcial de un tramo de la avenida Elmer Faucett, en el Callao, como parte de las obras de construcción de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao. La restricción afecta una de las principales vías de acceso al aeropuerto internacional Jorge Chávez y obligará a implementar cambios temporales en la circulación vehicular.

La medida comprende el tramo ubicado desde la cuadra 2 de la avenida Faucett, a la altura de la intersección con la avenida Argentina, en dirección al aeropuerto. Durante las primeras horas de la mañana, personal de la concesionaria a cargo del proyecto colocó conos de seguridad para impedir el paso de vehículos por la zona intervenida.

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Sin embargo, el tránsito no será suspendido por completo. Las autoridades informaron que la calzada en sentido contrario, que normalmente conduce hacia el distrito de San Miguel, será habilitada temporalmente para permitir el tránsito en ambos sentidos mientras duren los trabajos.

Conductores compartirán la misma vía

La avenida Faucett es una de las rutas más utilizadas por pasajeros, trabajadores y transportistas que se desplazan a diario hacia el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Debido al cierre parcial, los vehículos que se dirijan al terminal aéreo y aquellos que circulen hacia San Miguel deberán compartir una misma vía.

Hasta las primeras horas de este domingo, se observó la instalación de elementos de restricción vehicular. Sin embargo, aún no había suficiente señalización visible ni personal que orientara a los conductores sobre el funcionamiento de la doble circulación que se implementará en la zona.

La falta de información generó incertidumbre entre algunos usuarios de esta importante arteria vial, especialmente por el alto flujo vehicular que registra a diario.

¿Cuánto tiempo demorará la obra?

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuándo concluirán los trabajos en este sector ni la fecha en que se levantará el plan temporal de desvíos. Por ello, se recomienda a los conductores tomar precauciones, considerar tiempos adicionales de viaje y mantenerse atentos a los anuncios oficiales sobre posibles cambios en la circulación.

Conexión con el nuevo aeropuerto

El cierre forma parte de los trabajos para la construcción del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, una infraestructura que permitirá conectar de manera subterránea el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez con la Línea 2 del Metro.

Este proyecto busca mejorar la movilidad entre Lima y el Callao, además de facilitar el acceso al principal terminal aéreo del país mediante un sistema de transporte masivo integrado.

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